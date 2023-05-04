В настоящее время данные в паспорте старого образца записаны на двух языках. Кремень также напомнил, что это грубое нарушение языкового закона.
Смотрите также "Обязательно буду говорить по-русски": преподавательница из университета Ирпеня вляпалась в языковой скандал
Из украинских паспортов будет изъят русский язык
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень рассказал, что сейчас в Украине параллельно существуют два бланка паспорта – биометрические паспорта и паспорта старого образца. В старых паспортах информация о гражданине, его прописке и месте выдачи документа записана как на украинском, так и на русском языках.
Мы настаиваем на унификации и приведении в соответствие с языковым законом этой парадигмы,
– подчеркнул языковой омбудсмен.
Поэтому Кремень просит народных депутатов рассмотреть его предложения, чтобы в дальнейшем паспорт старого образца содержал только государственный язык.
Некоторые украинские школы продолжают учить русский язык
- Тарас Кремень обнародовал данные о количестве школ, которые преподают русский язык. Пока таких школьных заведений почти 1,5 тысячи.
- Кремень подчеркнул, что количество школ с русским языком стремительно уменьшается, поскольку родители отказываются от образования своих детей на языке агрессора.
- В апреле 2022 года языковой омбудсмен предложил заменить предмет "русский язык" другими дисциплинами. Инициативу в обществе восприняли достаточно положительно.