В настоящее время данные в паспорте старого образца записаны на двух языках. Кремень также напомнил, что это грубое нарушение языкового закона.

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Из украинских паспортов будет изъят русский язык

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень рассказал, что сейчас в Украине параллельно существуют два бланка паспорта – биометрические паспорта и паспорта старого образца. В старых паспортах информация о гражданине, его прописке и месте выдачи документа записана как на украинском, так и на русском языках.

Мы настаиваем на унификации и приведении в соответствие с языковым законом этой парадигмы,

– подчеркнул языковой омбудсмен.

Поэтому Кремень просит народных депутатов рассмотреть его предложения, чтобы в дальнейшем паспорт старого образца содержал только государственный язык.

Некоторые украинские школы продолжают учить русский язык