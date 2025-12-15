На війні загинув співзасновник ветеранської ініціативи "Твоя кров рятує" Тарас Целюх

У неділю, 14 грудня, від отриманих на фронті поранень у шпиталі помер лейтенант ЗСУ Тарас Целюх. Військовий із позивним "Колобок" був учасником Революції Гідності та АТО, а також спів засновником ветеранської донорської ініціативи "Твоя кров рятує".

Про трагедію повідомили у футбольному клубі "Карпати", фанатом якого був покійний. У спільноті висловили співчуття рідним і близьким, передає 24 Канал.

Що відомо про Тараса "Колобка" Целюха?

Коли почалася повномасштабна війна, Тарас знову без вагань пішов захищати Україну. Детальніше про покійного розповіли його друзі Василь Галамай і Михайло Зазуляк.

Саме Тарас був ідейним натхненником створення ветеранської донорської ініціативи "Твоя кров рятує".

Завдяки його ентузіазму та наполегливості ми допомогли врятували багато життів. Він не просто говорив про допомогу – він її організовував,

– згадують побратими.

Захисник вів здоровий спосіб життя, був громадським діячем та успішним підприємцем. Він бігав півмарафони й мріяв про Бостонський марафон, багато читав, колекціонував монети й купюри.

"Колобок" був не просто класним товаришем – він був максимально надійним партнером у всіх справах, якими займався,

– поділилися друзі.

До слова, разом із Тарасом побратими заснували лохинову плантацію, однак тепер плани доведеться втілювати без нього.

