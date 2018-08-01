Нові тарифи на тепло і гарячу воду в Києві: скільки доведеться платити з 1 серпня

Тарифи на гарячу воду і тепло в Києві з 1 серпня зміняться. Адже функції "Київенерго" відтепер виконуватиме "Київтеплоенерго". Якими будуть нові тарифи для киян – читайте далі в матеріалі 24 каналу.

Як формуються тарифи на тепло

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила тарифи для КП "Київтеплоенерго" на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які стануть чинними з 1 серпня. Тепер КП "Київтеплоенерго" має всі необхідні дозволи та ліцензії для повноцінної роботи і постачання послугами киян, вказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

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Тож з першого дня серпня Київ отримає нові тарифи. Однак тариф на послугу з централізованого опалення і тариф на виробництво теплової енергії – це різні поняття і різні цифри, пояснив у коментарі 24 каналу аналітик і керівник "Публічного аудиту" Тарас Галайда.

Не так давно деякі ЗМІ подали інформацію про те, що тарифи КП "Київтеплоенерго" будуть на 29% нижчими, ніж були у "Київенерго", що ввело в оману багатьох киян. Новина про зниження тарифів для киян у зв'язку з поверненням орендованих "Київенерго" потужностей місту, безумовно, радісна, але передчасна і не зовсім коректна в розрахунках,

– зазначив експерт.

Він роз'яснив, що тариф на послугу з централізованого опалення складається з кількох складових:

тарифу на виробництво теплової енергії;

тарифу на транспортування теплової енергії;

тарифу на постачання теплової енергії;

утримання абонентської служби;

ПДВ.

Подорожчає чи подешевшає?

Нагадаємо, тариф на послугу централізованого опалення ПАТ "Київенерго" становив: 1355,83 грн/Гкал для абонентів з лічильниками і 31,55 грн/м2 для абонентів без лічильників. А нововстановлені тарифи для міського комунального підприємства "Київтеплоенерго" на послугу централізованого опалення складають: 1336,94 грн/Гкал для абонентів з лічильниками і 30,20 грн/м2 для абонентів без лічильників.

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Це нижче, ніж було у "Київенерго", але всього на 1,4% з лічильником і на 4,3% без лічильника.

Тариф на гарячу воду ПАТ "Київенерго" становив: 80,62 грн/м3 для абонентів з рушникосушаркою та 74,53 грн/м3 для абонентів без рушникосушарки.

А новий тариф для "Київтеплоенерго" на гарячу воду становить: 74,49 грн/м3 для абонентів з рушнокосушкою (-7,6%) та 63,37 грн/м3 (-14,9%) для абонентів без рушникосушки.



Як зміняться тарифи на комуналку в Києві з 1 серпня

Отже, опалення для киян подешевшало на 1,4%-4,3%, тарифи на гарячу воду знизилися на 7,6% -14,9%. Щоправда, при відсутності самої гарячої води в Києві таке зниження мало кого потішить.

Чи зміняться тарифи знову

За словами Тараса Галайди – ці тарифи тимчасові, і до початку опалювального сезону вони з великою часткою ймовірності знову зміняться. Тож на них можна подивитися і порадіти, але скористатися ними, швидше за все, не вдасться.

З 1 вересня 2018 року має зміниться ціна газ, а слідом за нею – і тарифи на тепло і гарячу воду. Якщо тариф на газ зросте на 60-70%, як це прогнозувала НКРЕКП (з 6 960 до 11 000-11 500 гривень за тисячу кубічних метрів), то відповідно тарифи на тепло й гарячу воду зростуть приблизно на 50%. Тому, цілком ймовірно, що замість невеликого зниження, кияни, так само як і всі українці, побачать підвищення тарифів на тепло і гарячу в межах 50%.

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