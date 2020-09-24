Координаційна рада опозиції в Білорусі виступила з заявою про невизнання Олександра Лукашенка чинним президентом. Звернення присвячене таємній інавгурації Лукашенка, що відбулася 23 вересня.

Про заяву Координаційної ради Білорусі пише "Радіо Свобода". Автори заяви наголошують: 23 вересня таємна інавгурація Олександра Лукашенка вивела на вулиці міст тисячі мирних жителів.

Раніше Тихановська про таємну інавгурацію Лукашенка: Сьогодні він просто пішов на пенсію

Ми ще раз переконалися, що влада не вірить, що білоруси мають право на мирний протест,

– мовиться у зверненні.

Відтак, Координаційна рада засудила застосування сили проти цивільного населення.

Опозиціонери також заявили: прийнявши присягу 23 вересня, Олександр Лукашенко "ліквідував усі правові підстави для свого законного п'ятого терміну на посаді президента", а "легітимність його шостого терміну не визнається більшістю білорусів".

Ні білоруський народ, ні провідні країни світової спільноти, а також низка авторитетних міжнародних політичних організацій, членом яких є Білорусь, не визнали результатів виборів,

– додали у Координаційній раді.

Опозиціонери закликали всі законні органи виконавчої, законодавчої та судової влади, органи місцевого самоврядування "вжити всіх заходів для захисту суверенітету, незалежності та територіальної цілісності Білорусі". Окрім того, вони просять владу піти на діалог для запобігання розколу між білорусами.

Що відомо про таємну інавгурацію Лукашенка: головне