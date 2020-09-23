Лукашенко провів інавгурацію і держЗМІ заявили, що він "вступив на посаду". Далі – мовою орігіналу.

В определенном смысле можно сказать, что он поспешил: время по закону еще было. И предположу, если бы он и его приспешники имели основания полагать, что ситуация в Беларуси успокаивается, протесты идут на спад и можно еще немного потянуть и не проводить церемонию столь позорно – они бы потянули. Хотя бы ради не столь удручающей картинки.

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Лукашенко показал насколько он слаб

Однако сделали это сейчас. И это может говорить о том, что на стол выброшен едва ли не последний козырь перед винтиками системы, который должен их "призвать к порядку": вот, мол, инаугурация прошла, президент есть, не рыпайтесь. Может говорить о том, что уверенности в чиновниках, силовиках, СМИ, что они "продержатся" еще попросту нет, а есть серьезные опасения, что дальше общий фон может стать только хуже.