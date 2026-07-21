В Баку відбулася таємна зустріч щодо завершення війни в Україні, – Алієв

У світовій дипломатії назріває новий гучний скандал через кулуарні спроби вирішити долю глобального конфлікту. За спиною офіційних сторін відбулися несанкціоновані переговори.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив про зустріч, яка відбулася в Баку 12 – 14 липня без відома офіційної влади країни, передає Bloomberg.

Що відомо про таємну зустріч щодо України?

За словами Алієва, йдеться про неформальні консультації між колишніми посадовцями з Німеччини та Росії щодо війни проти України. Азербайджанська сторона участі в них не брала і навіть не знала про цей захід.

Наша територія була використана для такої зустрічі без нашого відома,

– зазначив він.

Президент Азербайджану додав, що не має повної картини розмов, які там точилися.

Попри відсутність публічних анонсів і повідомлень про візити європейських та російських політиків, Алієв каже, що про сам факт зустрічі свідчать дані про польоти.

"Дані про польоти дозволяють мені стверджувати, що в Баку справді відбулася секретна зустріч", – підкреслив він, коментуючи спроби тіньового врегулювання війни.

Хто міг бути присутнім на переговорах?

За повідомленнями ЗМІ, до неофіційної німецької делегації входив колишній керівник апарату канцлера Ангели Меркель Рональд Пофалла та колишній керівник землі Бранденбург Маттіас Платцек.

Нинішній канцлер Німеччини чітко дав зрозуміти, що його уряд не брав участі у цьому.

Мені не відомо про жодну таку зустріч,

– зазначив Мерц.

Росію представляли кілька соратників Путіна. Попередньо, це – Валерій Фадєєв, який очолює раду президента Росії з питань громадянського суспільства та прав людини, та Віктор Зубков, який колись був віцепрем'єр-міністром диктатора, а зараз очолює раду директорів державного енергетичного конгломерату "Газпром".

Якщо ця зустріч мала на меті сприяти припиненню війни між Росією та Україною, ми можемо це лише вітати,

– водночас додав Алієв.

До слова, 21 липня стало відомо, що Ватикан готовий прийняти потенційну зустріч Зеленського та Путіна.