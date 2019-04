Таємничі хіпі: чим пов'язані пророцтва стародавніх індіанців із виникненням субкультури

Довге волосся, джинси, яскраві кольори, велика кількість прикрас і мир в усьому світі. Саме такі асоціації виникають в кожного, коли йдеться про рух, який перевернув стандартний світогляд населення Землі – хіпі. Однак за такими стереотипами криється дещо більше. Хіпі навіть пов’язують із культурою стародавніх індіанців, які пророкували виникнення нового рушійного і не схожого на інші племені.

Зародження

Зародження субкультури хіпі відбулося у 1960-х роках в США. Причиною цього стала, зокрема, війна у В’єтнамі. Це була перша війна, яка викликала масову ненависть та несхвалення самих американців.

Люди об’єднувалися та страйкували заради миру в світі. Саме цих людей, які брали участь у протестах проти війни у В’єтнамі, вперше назвали хіпі, у програмі одного з нью-йоркських телеканалів у 1964 році. Проте самі учасники руху ніколи себе так не називали. Їм були більше до вподоби назви "прекрасні люди" або "діти квітів". Однак засоби масової інформації активно вживали саме термін "хіпі".

Завдяки ЗМІ поширювалися стереотипи про субкультуру, які збереглися і до сьогодні. Відтак, говорячи про хіпі, вони описували маси людей, які відрощують довге волосся не залежно від статі, слухають рок-н-рол, вживають наркотики, практикують вільне кохання та відкидають масову культуру.

Принципи хіпі

Проте найважливішим для хіпі було дотримуватися принципу ахімса – етичного принципу відсутності насильства, яке присутнє у більшості індійських релігійних ученнях. Хіпі пропагували відмову від війни та миролюбність, не визнавали соціальних підвалин, а створювали свої альтернативні системи життя, заперечуючи будь-яку ієрархію. Вважали, що для проведення революцій, не потрібна війна, достатньо використовувати в цих цілях творчість.

Вони надавали перевагу духовним цінностям над матеріальними, а також підтримували свободу слова і самовираження. Хіпі не жили за загальноприйнятими порядками і нормами, які активно нав’язувало суспільство.

Зовнішній вигляд

Прихильників культури хіпі легко впізнавали за зовнішнім виглядом. Більшість з них припиняли стригти волосся чи голитися, носили джинси та безліч різнокольорових браслетів ручної роботи з бісеру, шкіри, шнурків, ниток або стрічок. Такі атрибути мали для них велике значення. Залежно від кольору, товщини, візерунків, використаних при плетінні, можна було визначити: життєву позицію, музичні уподобання і навіть вік власника браслета.

Символізм та легенди

Ще одним важливим символом для субкультури стала веселка. 4 липня 1972 року тисячі молодих людей піднялися на Столову гору в штаті Колорадо. Вони взялися за руки і стояли мовчки цілу годину. Таким чином ця група вирішила домогтися миру на Землі. Замість страйків і демонстрацій, використовуючи мовчання і медитацію.

Після цієї події їх почали пов’язувати із культурою стародавніх індіанців, з пророцтва яких виникла назва цього заходу "Зустріч племен веселки". В пророцтві йшлося про те, що в кінці часів, коли Земля буде розорена, з'явиться нове плем'я. Ці люди не будуть схожі на нас ні кольором шкіри, ні звичками, і говорити вони будуть на іншій мові. Але те, що вони зроблять, допоможе Землі знову стати зеленою. Назвуть їх "Воїнами Веселки". Такі традиційні міжнародні "Збори веселки" відбуваються з того часу щороку у багатьох країнах світу.

Неоднозначність хіпі і їх критика

Проте деякі аспекти способу життя хіпі породжували багато суперечок і неоднозначних оцінок. Часто вважали, що ці "діти квітів" популяризують наркотики, які, на їхню думку, розширюють свідомість.

Відбулася сексуальна революція, яка проголошувала, толерантність до нетрадиційних сексуальних орієнтацій і одностатевих шлюбів. Також став популярний натуризм, послідовники якого вбачали в оголеності людей шлях до максимального єднання людини з природою.

Через негативні настрої щодо цього руху доволі великої частини людей, рух хіпі часто піддавався утискам, а учасників арештовували. Особливо цього зазнали прихильники субкультури в Радянському Союзі, де рух існував підпільно.

Попри всі складності, які спіткали цей рух впродовж його існування, хіпі встигли подарувати світу нову філософію, засновану на свободі, повазі та самовираженні.

А також поширили ідею любові у всьому світі, яку використав Джон Леннон для створення свого хіта "All you need is love", який згодом став своєрідним гімном для усіх "дітей квітів".