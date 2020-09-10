У таїландському місті Нонтхабурі пітон вкусив 18-річного студента Сірапхопа Масукарата за пеніс. Інцидент трапився у туалеті його будинку. Наразі хлопець перебуває в лікарні.

Пітон міг пробратись в будинок хлопця через каналізацію. Про це повідомило видання "Mirror".

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Як стався інцидент

Хлопець пішов до туалету увечері, коли раптово відчув пекучий біль. Сірапхоп подивився вниз і побачив пітона, який затиснув щелепи на його пенісі. Кров рясно бризнула в усі сторони навколо унітазу. Переляканий студент із криком вибіг із ванної кімнати зі спущеними штанами.

Підліток був у паніці. Мати хлопця заспокоїла його, перш ніж приїхали медики.

Як лікували хлопця і що сталося зі змією

Сірапхопа доставили у лікарню сусіднього міста Банг Яй. Лікарі наклали хлопцеві три шви на кінчик пеніса та обробили рану від укусу антибіотиком, щоб знищити будь-які бактерії з іклів пітона. Наразі підліток одужує в лікарні.

Це була лише маленька змія, але її укус був настільки сильним. Я сподіваюсь, що мій член зможе відновитись,

– розповів підліток.

Пізніше спеціалісти приїхали до двоповерхового будинку хлопця і розпочали пошук змії, яка все ще була в туалеті. Вони використовували обладнання для вилову змій, щоб спіймати пітона. Плазуна поклали в мішок, перш ніж відпустити назад у ліс. Довжина змії сягала 1,2 метра.

Що розповіла мати хлопця

Перелякана мати Сірапхопа, Сутапат, сказала, що вона все ще дуже вражена цим інцидентом.

Я не знаю, як змія потрапила до мого будинку. Це могло бути через каналізацію, підключену до туалету. Я знаю, що змія дійсно нашкодила моєму синові, але я відчуваю полегшення, що це був лише неотруйний пітон. Якби це була кобра, син був би мертвий,

– розповіла Сутапат.

Мати хлопця додала, що напевно Сірапхоп тепер буде боятися ходити в туалет. Жінка дуже вдячна рятувальникам за те, що вони зловили змію.

Дивіться відео відлову змії (TMZ.com):