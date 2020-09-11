В одному з багатоквартирних житлових будинків у Тбілісі, столиці Грузії, стався витік газу, що призвів до потужного вибуху. Внаслідок інциденту постраждали щонайменше троє людей.

Як повідомляє грузинський телеканал "Мтаварі", вибух стався в будинку, який розташований на території так званого військового поселення в Самгорському районі на околиці Тбілісі.

Читайте також У Китаї вибухнув цілий будинок: момент вибуху випадково потрапив на відео

За попередньою інформацією, в одній з квартир на першому поверсі вибухнув газовий балон. Слідом за вибухом пожежі не відбулося.

Як розповіли очевидці, внаслідок вибуху постраждали троє людей. Всі вони – члени однієї сім'ї. Однак наразі цю інформацію не підтвердили представники рятувальних служб.

Наразі на місці події працюють рятувальники та правоохоронці. Вони мають встановити всі деталі потужного вибуху.

Що відомо про ще один вибух у центрі Тбілісі

Нагадаємо, що 4 вересня у центральній частині Тбілісі – у клубі "Дежавю" – стався вибух. В результаті загинула щонайменше одна людина, ще троє – постраждали. Попередні дані свідчать, що вибухнув газовий балон.

МВС Грузії порушило кримінальну справу за порушення правил безпеки при проведенні ремонтних робіт, в результаті якого загинула людина. Санкція статті передбачає покарання терміном від 2 до 5 років.