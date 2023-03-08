Комету C/2023 A3 виявили нещодавно відразу кілька спостерігачів у різних куточках світу – астрономи з Південної Африки 22 лютого і з Китаю 9 січня. Вона наближається до Сонця вперше за 80 000 років і вже у 2024 році може стати такою ж яскравою, як зірка.

Цікаво Людству потрібен стандартний місячний час, якщо воно будуватиме бази на Місяці

Коли чекати на комету

Наразі C/2023 A3 перебуває між Сатурном і Юпітером. Вона рухається зі швидкістю 290 664 кілометри за годину і, ймовірно, максимально наблизиться до Землі 13 жовтня 2024 року. За оцінками астрономів, комета робить оберт навколо Сонця за 80 660 років.

До нашого світила максимально близько вона підійде 28 вересня 2024 року. Щоправда, під час підльоту до Сонця комета може розпастися.

Якщо цього не станеться, вона стане видимою в аматорські телескопи вже в червні 2024 року.

А вже у жовтні вона буде такою ж яскравою, як найяскравіші зорі на небі й виблискувати подібно до Венери в її "найяскравіші" ночі.

Про C/2023 A3 багато чого ще невідомо, зокрема її розмір. Астрономи все ще обговорюють шанси комети на виживання. Дослідник із Пенсільванського університету Цічен Чжан назвав C/2023 A3 найбільш багатообіцяючою з погляду спостережень неозброєним оком кометою за останні роки, однак попередив, що ці надії можуть не виправдатися.