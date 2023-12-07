Перед запланованим у 2030 році виведення МКС з експлуатації, NASA оновило свій запит на отримання приватних пропозицій щодо допомоги у зведенні станції з орбіти.

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Як МКС зводитимуть з орбіти

Наразі агентство перебуває на ранніх стадіях фінансування кількох комерційних проєктів, покликаних замінити МКС. Ці проєкти, очолювані приватними компаніями, клієнтом яких є NASA, мають на меті забезпечити плавний перехід для майбутніх наукових досліджень на низькій навколоземній орбіті.

Під час заходу, що транслювався в середу в прямому ефірі, командир 70-ї експедиції МКС Андреас Могенсен висловив захоплення перспективою розширення міжнародної участі в космічній діяльності. Він наголосив, що комерційні підприємства дозволять астронавтам з різних країн брати участь у науково-технічному розвитку.

МКС, яка починалася з російського модуля "Заря" і американського модуля "Юніті", значно еволюціонувала з моменту свого створення. Командир Боб Кабана відзначив трансформацію станції, від її початкового спартанського і бездоганного вигляду до накопичення різних модулів, наданих NASA, Росією, Європою і Японією, а також канадською робототехнікою.

Комерційне майбутнє МКС

Партнери МКС все більше зосереджуються на комерційних проектах. Приватні експерименти і комерційні астронавти стали частиною ландшафту МКС, а місії організовують такі компанії, як Axiom Space. Доставку вантажів зі США тепер забезпечують приватні компанії, такі як SpaceX і Northrop Grumman, що відображає зсув у бік більшої комерціалізації.

Людські космічні польоти також зазнали змін: екіпажі Axiom Space та американські екіпажі використовують космічні кораблі SpaceX Crew Dragon. Очікується, що Boeing Starliner приєднається до флоту у 2024 році, після затримок. Тим часом російські космічні кораблі "Союз" продовжують перевозити екіпажі з космодрому Байконур.

Оскільки NASA працює над заміною МКС, 5 грудня було опубліковано оновлений запит на пропозиції, який продовжив термін подачі пропозицій до 12 лютого 2024 року. Переглянута структура витрат має на меті врахувати складність перехідного періоду, а присудження контракту очікується не пізніше червня 2024 року.

У перспективі NASA передбачає створення принаймні однієї комерційної космічної станції до того, як МКС досягне свого кінця в атмосфері Землі. Агентство очікує, що майбутні експерименти на цих платформах можуть включати такі проекти, як виробництво людських тканин, еквівалентів органів або виробництво оптоволокна, демонструючи еволюцію ландшафту комерційного освоєння космосу.

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У заході з нагоди 25-ї річниці МКС взяли участь представники усіх основних партнерів МКС, що відображає спільний характер міжнародних космічних зусиль. Підготовка до передачі МКС підкреслює відданість НАСА збереженню людської присутності і наукової діяльності на низькій навколоземній орбіті після закінчення ери МКС.