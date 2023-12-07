Небесна дивина обертається навколо надхолодної карликової зорі LHS 3154, яка становить лише дев'яту частину маси нашого Сонця. Дивовижність цього відкриття полягає в безпрецедентному співвідношенні мас між колосальною планетою та її мініатюрною зіркою, що перевершує очікування в 100 разів, якщо порівнювати з відношенням Землі до Сонця.

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У звичайному процесі зореутворення великі хмари космічного газу і пилу дають початок зіркам, залишаючи після себе залишки, які еволюціонують у диски, зрештою утворюючи планети. Однак загадка навколо LHS 3154b виникає через очевидну недостатність пилового диска для формування планети такої величини.

Суврат Махадеван (Suvrath Mahadevan), співавтор статті в Science і професор астрономії та астрофізики в Пенсильванському університеті, висловив здивування наукової спільноти, заявивши:

Очікується, що планетоутворюючий диск навколо маломасивної зірки LHS 3154 не має достатньої твердої маси, щоб сформувати цю планету. Але вона існує, і тепер нам потрібно переглянути наше розуміння того, як формуються планети і зірки.

Відкриття LHS 3154b стало можливим завдяки використанню Habitable Zone Planet Finder (HPF), астрономічного спектрографа, розташованого в Обсерваторії Макдональда Техаського університету, що працює з 2018 року. Інструмент, яким керує Махадеван, призначений для виявлення екзопланет, що обертаються навколо надхолодних зірок, потенційно придатних для існування води і, відповідно, життя.

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Відкриття спонукає до переоцінки нашого розуміння космосу. Науковці наголосили, що вони не очікували, що така важка планета може існувати навколо зірки з такою малою масою. Поки дослідники намагаються розібратися з наслідками, LHS 3154b виступає як небесна аномалія, що кидає виклик межам нашого астрономічного розуміння.