Деталі

Два екземпляри, які колись прикріплялися до ручок як леза, знайшли на археологічній пам'ятці, що належить до тоаліанської культури — загадкової спільноти мисливців-збирачів, яка жила на південному заході Сулавесі вже приблизно 8000 років тому. Коли народ зник, залишається невідомим, але судячи з віку зубів, там вони перебували не менше однієї тисячі років.

Дивіться також Дві тисячі років тому хтось вирізав моторошні обличчя на скелі в Амазонії

У кожному зі знайдених зубів є отвори – два у більшому, та один у меншому за розміром. Імовірно, крізь них просовували щось на кшталт мотузки чи нитки рослинного походження у поєднанні з клеєподібною речовиною. Таким чином лезо кріпили до дерев'яної ручки, щоб використовувати інструмент як зброю, у ритуалах або для обробки їжі. Самі зуби не великі, належали вони акулі, розміром приблизно два метри.

Клей, який використали древні люди, був комбінацією мінеральних, рослинних і тваринних матеріалів. Той самий метод кріплення можна побачити на сучасних лезах з акулячих зубів, які використовують аборигени по всьому Тихому океану. Знаряддя використовують для проколювання, розрізання і зіскоблювання.

Щоправда, такі леза тупляться дуже швидко — занадто швидко, щоб їх можна було використовувати як повсякденний ніж. Найімовірніше, і це підтверджують нещодавні етнографічні дослідження, такі знаряддя використовували у військових конфліктах і для ритуальних дій, а також як прикраси.

Дослідження країв кожного зуба підтвердило всі ці припущення: пошкоджень на їхній поверхні було набагато більше, ніж акула могла б природним чином нанести під час годування.



Подряпини і шліфована ділянка на кінчику зуба акули / Фото M.C. Langley