Alef Model A

Особливість Alef – у його конструкції, яка в горизонтальному положенні імітує шасі автомобіля, а під час підйому в повітря перевертається набік на 90 градусів, перетворюючись на подобу біплана з чотирма наборами пропелерів на місці коліс.

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Корпус машини зроблений з карбону і має продувну форму у вигляді сітки. Кабіна також поворотка. Вона кріпиться на незалежній підвісці для збереження зручного для пасажирів положення.



Alef Model A / Фото Alef



Alef Model A / Фото Alef

Alef Model A / Фото Alef

Відомо, що запас ходу Alef у повітрі становить 175 кілометрів, а на землі 325 кілометрів при швидкості не більше 40 кілометрів за годину.

Інших характеристик не було озвучено, до того ж у фахівців є чимало запитань до стабілізації цього апарату в просторі. Наявність сертифіката означає лише виконання мінімальних вимог для дозволу польотів, тому про кінцеву форму цього пристрою судити поки передчасно.

Вартість Alef заявлена від 300 000 доларів за екземпляр. Орієнтовний час виходу на ринок – 2025 рік.

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