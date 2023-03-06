Традиційно головна презентація компанії відбувається восени. Зазвичай у вересні Apple представляє нові флагманські моделі iPhone. Однак протягом року часто виходять інші продукти.

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15-дюймовий MacBook Air

У лютому Apple почала виробництво панелей для нового 15,5-дюймового MacBook Air. Аналітик індустрії дисплеїв Росс Янг очікує, що новий MacBook Air буде представлений на початку квітня, але анонс і попередні замовлення можуть відбутися раніше.

Новинка стане найбільшим в історії MacBook Air і буде оснащена РК-панеллю, а також чипом M2. Поточний MacBook Air має 13,6-дюймовий дисплей, а багато років тому ноутбук пропонувався з діагоналлю 11 дюймів.

Новий Mac Pro

За запевненнями Марка Гурмана з Bloomberg, новинка буде доступна з чипом M2 Ultra, що зробить її найшвидшим Mac в історії. Він очікує, що новий Mac Pro матиме той самий дизайн, що й модель 2019 року, але в ньому не буде оперативної пам'яті з можливістю оновлення.

Залишається також імовірність, що новий Mac Pro буде анонсовано на WWDC 2023 у червні або пізніше цього року. Разом із ним можемо побачити і macOS 13.3, яка на ньому тестується як мінімум з січня.



Mac Pro від Apple / Фото Apple

Новий колір iPhone

Apple часто випускає щонайменше один новий колір iPhone у березні або квітні. Цього року можуть вийти моделі iPhone 14 та iPhone 14 Plus у жовтому кольорі, про що йдеться в японському блозі Mac Otakara в соцмережі Weibo.



Новий колір iPhone / Фото MacRumors

Востаннє Apple пропонувала жовтий колір для iPhone 11 у 2019 році та iPhone XR у 2018 році. Невідомо, чи планує Apple випустити новий колір для моделей iPhone 14 Pro.