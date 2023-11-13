Що про це відомо

Apple представила інтерактивну затемнену область екрана під назвою Dynamic Island в iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. Уже в iPhone 15 ця особливість дизайну стала стандартною для всіх моделей лінійки. Зазвичай подібні рішення затримуються на дещо триваліший період, тож журналісти припускають, що компанія все ж не стане відмовлятися від Dynamic Island так швидко.

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Перехід на дизайн з одним лише маленьким отвором під фронтальну камеру означатиме, що iPhone 16 Pro та Pro Max потребуватимуть рішення для Face ID під дисплеєм. Саме технологія розпізнавання обличчя Face ID є тією причиною, чому Apple досі робить такі великі вирізи у верхній частині екрана – компанії потрібне місце для розміщення датчиків: інфрачервоного сканера, точкового проєктора, який запам'ятовує тисячі найдрібніших деталей вашого обличчя, та інших. В iPhone X ми вперше побачили велику чорну область з кутами, пристиковану до верхнього краю, де розміщували всі ці сенсори. Користувачі прозвали її "чубчиком" і зненавиділи, але протрималась вона аж до 2023 року.

Чутки про підекранний Face ID з'являються вже не вперше (приблизно з того часу, коли деякі виробники почали продавати смартфони з підекранними камерами), але тоді, судячи з усього, Apple не вдалося довести технологію до бажаного рівня якості.

Такі компанії, як Apple, завжди тестують кілька різних прототипів, перш ніж зупинитися на одному дизайні. Вони розглядають варіанти й постійно вносять якісь зміни, переносячи найкраще з минулих моделей і додаючи щось нове. Інсайдер Маджин Бу пише, що "Apple тестує версію iPhone 16 Pro з отвором", але раніше березня рішення про остаточний варіант точно не приймуть. Він додає, що "швидше за все, ми не побачимо таку версію до виходу iPhone 17".

Якщо й припустити, що Apple перейде на фронтальну камеру з прорізом, вона повинна буде внести величезні зміни. Проблема полягає в тому, що всі датчики, які досі розміщувалися під дисплеєм, мають низьку якість зображення, тому надійність роботи Face ID буде поставлена під сумнів. Для компанії це крок назад, чого вона собі дозволити не може.

Тож той факт, що вона тестує новий дизайн зовсім не означає, що він буде обов'язково впроваджений, принаймні в наступному поколінні.