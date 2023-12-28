Деталі конфлікту

Індійська влада на чолі з прем'єр-міністром Нарендрою Моді поставила під сумнів точність алгоритмів внутрішніх загроз компанії Apple і тепер розслідує безпеку її пристроїв. Очевидно, чиновники обрали компанію мішенню після того, як у жовтні компанія попередила журналістів та опозиційних політиків про те, що в їхні пристрої могли проникнути хакери, які фінансуються державою.

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Як повідомляється, чиновники країни зателефонували представникам компанії в Індії, щоб змусити Apple знайти спосіб пом'якшити політичний вплив її попереджень про хакерські атаки. Урядовці також викликали експерта з безпеки Apple, щоб він вигадав альтернативне пояснення для цих попереджень, яким можна було б заспокоїти людей — найімовірніше, таке, яке не вказувало б на уряд, як на можливого винуватця.

Журналістів і політиків, які писали про попередження Apple у соціальних мережах, об'єднувало одне: всі вони критично ставилися до уряду Моді. Amnesty International дослідила телефон одного конкретного журналіста на ім'я Ананд Мангнал, який розслідував справу давнього союзника Моді Гаутама Адані, і виявила, що хтось встановив сумнозвісне шпигунське програмне забезпечення Pegasus на його пристрій Apple.

Хоча Apple прямо не стверджувала, що індійський уряд винен у цих атаках, Pegasus, розроблений ізраїльською компанією NSO Group, як правило, продається саме урядам і державним установам.

У звіті Post йдеться, що правляча політична партія Індії ніколи не підтверджувала і не заперечувала використання Pegasus для шпигунства за журналістами та політичними опонентами, але це далеко не перший випадок, коли її критики були інфіковані саме цим шпигунським програмним забезпеченням. У 2021 році розслідування кількох видань, які викрили проєкт Pegasus, виявили шпигунське програмне забезпечення на телефонах людей, які в минулому виступали проти уряду Моді та критикували його.