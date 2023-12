Куди підуть гроші

Як зазначають джерела, Apple може заплатити 50 мільйонів доларів видавництвам за можливість навчати свій штучний інтелект на їхніх текстах – не лише повноцінних книгах, а й новинних статтях. Такі навчальні дані є особливо цінними, оскільки вони написані професіоналами, вичитані й відредаговані. На відміну від публікацій деінде в інтернеті, які можуть бути наповнені великою кількістю помилок, такі тексти дозволять розробникам краще навчити їхню нейромережу.

Компанія з обережністю підходить до перегонів штучного інтелекту. Поки її конкуренти змагаються на швидкість запуску тих чи інших функцій та потужність їхнього ШІ, Apple не поспішає навіть з офіційним анонсом. Все, що ми сьогодні знаємо, це кілька чуток про те, що в Купертіно працюють над власною мовною моделлю, яка буде інтегрована в наступне покоління iPhone. Навіть на своїй головній презентації 2023 року Apple жодного разу не згадала про штучний інтелект, замість цього використовуючи більш нейтральне "машинне навчання".

Отож, за інформацією The New York Times, компанія у відповідь на зростаючу занепокоєність щодо авторських прав у сфері ШІ вже веде переговори з провідними англомовними видавництвами для отримання прав на використання їхніх матеріалів. За даними інсайдерів, Apple вже звернулася до Condé Nast, NBC News і IAC. До конгломератів цих видавництв входять: Vogue, Wired, Vanity Fair, Ars Technica, Glamour, The New Yorker, GQ, People, The Spruce, Serious Eats, Martha Stewart Living, Real Simple, Entertainment Weekly і багато інших.

Однак деякі видавництва, опитані журналістами, висловили побоювання щодо співпраці з технологічними гігантами, з огляду на минулі негативні досвіди з компаніями на кшталт Meta. Вони називають умови Apple "занадто експансивними", оскільки Apple не дає чіткого уявлення про те, як генеративний ШІ використовуватиме ці новини. Видавці хочуть знати, як корпорація планує застосовувати свої ШІ-системи в новинній індустрії, адже існує побоювання, що вона може в підсумку конкурувати з видавництвами.

Ми знаємо, що Google вже створює спеціальний алгоритм, який зможе писати новини, збираючи інформацію з інтернету. Тож деякі новинні видавництва вже додали в свої правила користування відповідні пункти, які забороняють використання їхніх матеріалів для навчання мовних моделей.

Хай там як, але той факт, що Apple спочатку звернулася за дозволом, на відміну від деяких інших розробників ШІ, є позитивним сигналом. Компанія завжди приділяла особливу увагу своїй репутації, тож не дивно, що й тут вона намагається грати чесно. Будучи провідною компанією світу, вона може подати приклад конкурентам і створити новий тренд на чесне використання інформації, що не може не радувати.