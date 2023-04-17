Авторитетний інсайдер і журналіст Bloomberg Марк Гурман, на рахунку якого багато правдивих витоків інформації, розповів, що з релізом iOS 17 Apple нарешті дасть змогу користувачам iPhone завантажувати додатки зі сторонніх джерел, а не тільки з офіційного App Store. Це станеться вперше за всю історію компанії.

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Більше можливостей. Більше небезпеки

Нововведення – вимушений захід, на який Apple доведеться піти, щоб виконати вимоги закону Європейського Союзу про цифрові ринки (DMA), який набув чинності 1 листопада 2022 року. Він вимагає від Apple і Google надати користувачам доступ до сторонніх магазинів застосунків. Так розробники зможуть обійти великі комісії магазинів App Store і Play Store.

Apple намагалася оскаржити законопроєкт, заявивши, що встановлення застосунків зі сторонніх джерел "підірве захист конфіденційності та безпеки, на який покладаються користувачі iPhone". Річ у тім, що такий контроль дозволяє Apple власними силами перевіряти кожен опублікований в App Store застосунок і відхиляти ті, що не відповідають вимогам або містять шкідливе програмне забезпечення. Це дає свої результати: кількість вірусів на Android в рази перевищує кількість їх на iOS.

Apple так і не змогла переконати ЄС у своїй точці зору. Тому мусить підкоритись, якщо хоче й надалі продавати свою техніку. Поки незрозуміло, як це позначиться на використанні iPhone в інших країнах поза межами Євросоюзу.