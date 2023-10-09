Російська та білоруська версії сайту Apple оновилися вперше з моменту оголошення про припинення продажів. Але це явно не те оновлення, на яке чекали колишні клієнти американського виробника. Компанія просто видалила майже всю інформацію. Що ж залишилось?

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В очікуванні смерті

Донедавна користувачі могли переглядати інформацію про продукти, які були актуальні на момент припинення, тобто до iPhone 13 і Apple Watch Series 7. Вони були представлені у вересні 2021 року, а вже у лютому 2022 Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, що стало причиною виходу з її ринку сотень виробників. Таким чином iPhone 14 і цьогорічний iPhone 15 на російськомовному сайті Apple країна терористів уже не побачила.

Тепер же зникла можливість переглядати інформацію навіть про застарілі смартфони. Apple видалила все, залишивши лише розділи Довідкової. Перейшовши на сторінку будь-якого пристрою, російські користувачі можуть подивитися тільки інструкції щодо використання, налаштування, ремонту та іншого для куплених до лютого 2022 року смартфонів.



Так тепер виглядає сайт Apple для росіян / Скриншот 24 Каналу

Невідомо, скільки сайт перебуватиме в такому вигляді, але можна припустити, що з часом зникне навіть це. Річ у тім, що випускаючи кожен наступний смартфон, компанія припиняє підтримку одного старого. Таким чином, коли черга дійде до прощання з iPhone 13 (що станеться ще нескоро), Apple може остаточно видалити будь-яку російську мову зі своїх сторінок.