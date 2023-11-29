У звіті Марка Гурмана йдеться про те, що компанія наразі працює щонайменше над чотирма варіантами майбутньої гарнітури. Вона прагне вдвічі знизити собівартість виробництва принаймні однієї з них.

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Деталі

Після багатьох років чуток, Apple офіційно підтвердила існування Vision Pro у червні. Компанія охрестила досвід змішаної реальності "просторовими обчисленнями" і продемонструвала те, що здавалося цілком готовим продуктом. Однак на презентації заявили, що робота ще не завершена, тож компанії потрібно ще трохи часу.

Апаратне забезпечення Vision Pro є абсолютним лідером у галузі. Чого тільки варті внутрішні 4K-дисплеї, якість яких просто зачарувала публіку. Кардинально інший ефект спричинила ціна пристрою – 3499 доларів. Apple порівнює його з першим в історії Macintosh, який продавався за сьогоднішнім еквівалентом 7 тисяч доларів. Але це відправна точка – компанія не очікує від самого початку перетворити цю технологію на масовий продукт.

За повідомленням Bloomberg, Apple прагне встановити ціну на Vision Pro 2-го покоління в діапазоні від 1500 до 2500 доларів. Для цього їй, імовірно, доведеться відмовитися від функції EyeSight. Новий звіт про ланцюжок поставок від Digitimes підтверджує це, стверджуючи, що Apple прагне скоротити на не менш як 50 відсотків "Bill of Materials" – термін, що описує загальну вартість компонентів.

Звісно, вартість компонентів – це лише один елемент загальних витрат. Варто також враховувати вартість збірки, яка може стати меншою за рахунок меншої кількості компонентів, а також інші витрати, такі як дослідження та розробки, маркетинг, дистрибуція та інше.

У звіті стверджується, що Apple наразі працює над чотирма окремими версіями технології, але підтверджено лише прямого наступника. Нам також відомо, що компанія розробляє дешевшу версію поточного покоління. Що цікаво, для нього називали схожу ціну та відмову від EyeSight. Тож цілком може виявитися, що мова тут іде про один і той самий пристрій.

У якийсь момент Apple, ймовірно, випустить модель за ціною, близькою до 1 тисячі, як у Meta Quest Pro. Тоді вона стане реальним кандидатом на масовий ринок, адже при ціні у 3499 доларів та навіть у 2500 – це нішевий продукт для обмеженої аудиторії.