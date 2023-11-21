Нагадаємо, Apple призначила вихід гарнітури на січень 2024 року, хоча конкретний день не назвала. Весь цей час, з моменту презентації влітку, компанія допрацьовувала продукт, розробляла програмне забезпечення й тестувала Vision Pro. Але схоже, що вона не встигає зробити все так, щоб потім не просити вибачення у клієнтів.

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Коли вийде гарнітура

За даними Марка Гурмана, Vision Pro надійде в продаж "десь у березні" спочатку в Сполучених Штатах, а в інших країнах світу ще пізніше у тому ж 2024 році. Компанія все ще готує плани дистрибуції продукту і проводить фінальне тестування пристрою.

Очікується, що Apple продаватиме пристрій лише за попереднім замовленням і тільки у власних магазинах Apple Store або в інтернеті через офіційний інтернет-магазин. Vision Pro не буде доступний у сторонніх роздрібних магазинах, оскільки Apple хоче ретельно контролювати процес розгортання своєї абсолютно нової платформи. Магазини повинні будуть мати на складі сотні різних супутніх товарів, таких як різні розміри пов'язок та рецептурні лінзи.

Гурман зазначає, що компанія, безумовно, зробила все, що могла, щоб бути готовими до січневого дебюту, але все одно не встигає. Разом із тим остання бета-версія visionOS включає в себе відеоролики та матеріали, присвячені продукту, а такі ресурси зазвичай готуються наприкінці циклу розробки програмного забезпечення. Поточна бета-версія iOS 17.2 також містить супутні функції Vision Pro, такі як AirPlay Receiver та можливість знімати просторові відео на iPhone 15 Pro.

Оскільки запуск тепер нібито запланований на березень, як і запуск Apple Watch, можна очікувати, що Apple проведе ще один захід навесні перед випуском продукту. Це дасть Apple нову можливість представити гарнітуру вартістю 3499 доларів покупцям і продемонструвати деякі нові функції, які були не готові до демонстрації на червневій презентації WWDC.