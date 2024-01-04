Коли чекати Apple Vision Pro

На сьогодні єдине, що ми почули з цього приводу від самої Apple, це терміни випуску десь на "початку 2024 року". Судячи з усього, Vision Pro може побачити світ уже до кінця цього місяця.

Дивіться також Ціна другого покоління Apple Vision Pro, яке вийде не раніше 2025 року, впаде удвічі

За повідомленням китайської служби новин для інвесторів Wall Street News, станеться це 27 січня. Але видання не зазначає, для якого з ринків актуальна ця дата – американського чи китайського. Враховуючи різницю в часі та першочерговість запусків, у США це повинно відбутися 26 січня, як пишуть аналітики.

Крім того, варто звернути увагу, що 27 січня – це субота, а Apple ніколи не презентує та не випускає свої продукти у вихідні дні, адже в такому разі не отримає висвітлення в ЗМІ та реакцію фондового ринку.

Тож наразі найімовірнішим кандидатом на запуск є саме 26 січня 2024 року.

Apple поки що мовчить про захід, присвячений запуску гарнітури Vision Pro. Якщо компанія планує провести захід цього місяця, вона розішле запрошення після першої половини місяця.

Раніше галузевий аналітик Мінг-Чі Куо заявляв, що Vision Pro буде випущена до кінця січня або на початку лютого. Деякі ЗМІ також писали про те, що гарнітура вже активно складається на заводах, тож компанія, судячи з усього, вклалась у визначені нею терміни.