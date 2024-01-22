Одна з помітних змін стосується суперечливого питання додаткового завантаження сторонніх застосунків на iPhone. Історично Apple забороняла користувачам завантажувати програми зі сторони, щоб зменшити ризик випадкового встановлення шкідливого програмного забезпечення. Однак у ЄС відповідальність за захист iPhone від інфікованих застосунків перейде від Apple до самих власників пристроїв.

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Попри потенційні переваги, виникає занепокоєння щодо можливості того, що користувачі несвідомо піддаватимуть свої пристрої впливу шкідливого програмного забезпечення або троянів, що може призвести до фінансових втрат або погіршення продуктивності.

Слід зауважити, що можливість завантаження застосунків зі сторонніх джерел буде обмежене виключно 27 країнами-членами ЄС.

Інші зміни

DMA зобов'язує Apple відкрити технологію ближнього радіозв'язку (NFC), яка використовується в iPhone, для сторонніх платіжних платформ. Цей крок дозволяє стороннім фірмам в ЄС пропонувати послуги безконтактних платежів для користувачів iPhone, створюючи конкуренцію вже існуючим платіжним системам Apple, Apple Pay та Apple Wallet.

У відповідь на ці події компанія Apple опублікувала заяву для The Wall Street Journal, в якій зазначається:

В рамках наших поточних обговорень з Європейською комісією ми запропонували зобов'язання надати стороннім розробникам в Європейській економічній зоні опцію, яка дозволить їхнім користувачам здійснювати безконтактні платежі NFC з їхніх додатків для iOS, окремо від Apple Pay і Apple Wallet.

Подібно до сценарію з додатковим завантаженням, очікується, що підтримка Apple сторонніх систем безконтактних платежів NFC буде обмежена ЄС. Компанія уточнила, що ці сервіси не будуть інтегровані у застосунок Wallet або Apple Pay.

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Дотримання вимог ЄС триватиме протягом десяти років і супроводжуватиметься значним штрафом у разі невиконання. Штраф, встановлений у розмірі 10% від світового доходу Apple, може скласти приголомшливу суму в 38,3 мільярда доларів США, виходячи з доходу за 2023 фінансовий рік.