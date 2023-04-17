На думку дослідників, дивна кругла споруда в холодних, суворих високогір'ях Болівії могла колись слугувати місцем проведення ритуалів, покликаних контролювати ворожий клімат регіону.

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Призначення

Руїни були виявлені під час археологічних розкопок у Карангасі, який дослідники описують як "регіон, що характеризується надзвичайно посушливим і холодним кліматом". Ця непривітна пустка колись активно використовувалась у ритуальних цілях – тут знайдено дуже багато залишків ритуальних споруд.

Хоча присутність такої кількості церемоніальних споруд на цій віддаленій ділянці високогір'я сама по собі неочікувана, одна – абсолютно безпрецедентна для Анд. Об'єкт назвали Васкірі. Він являє собою коло 140 метрів у діаметрі, по його периметру розташовані 39 кімнат. На центральній "площі" виявили залишки кераміки. Археологи вважають, що споруда використовувалася між 1250 і 1600 роками нашої ери.



Фотографія з повітря та план території Васкірі / Фото P. Cruz

Тоді вірили, що якщо задобрити божеств-покровителів, вони можуть послати гарну погоду. Це було дуже важливо для людей, які живуть у таких суворих кліматичних умовах, коли невелика зміна температури або кількості опадів може призвести до втрати всіх посівів або загибелі худоби,

– пишуть учені.

Про Васкірі, найімовірніше, згадував іспанський священник Бартоломе Альварес, який подорожував цими місцями в 1580-х роках. Описуючи ритуали, що відбувалися на цьому місці, Альварес писав про людей у стані "урочистого сп'яніння", які входили в те, що він назвав "будинком для ритуалів пекла".