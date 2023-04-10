Нові дані вказують, що різноманітні наркотичні рослини, ймовірно, використовувалися близько 3000 років тому на іспанському острові Менорка. Дослідницька група дійшла такого висновку, проаналізувавши зразки волосся, що містяться в ритуальній коробці, знайденій у запечатаній камері всередині похоронної печери.

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Що відомо

Печера Ес-Карріткс на Менорці використовувалася близько 3600 років тому і служила ритуальним і похоронним місцем протягом 800 років. Усередині печери знаходиться похоронна камера, в якій зберігалися останки 210 осіб.

Археологи виявили схованку з наповненими волоссям контейнерами, які були заховані в камері в глибині печери. Перед поміщенням у посудини волосся було пофарбоване в червоний колір. У схованці також були інші предмети: лезо, шпилька, гребінець, дерев'яна миска і лопатка.

Приблизно до 800 року до нашої ери населення Балеарських островів зазнало трансформації своєї соціальної структури. Археологічні дані вказують на демографічне зростання, залишення місць поховань і невелике зменшення позаострівних контактів. У цьому контексті, можливо, деякі люди, які не бажаючи відмовлятися від стародавніх традицій, сховали в печері Ес-Карріткс колекцію ритуальних предметів, які належали деяким членам громади, можливо, шаманам, сподіваючись, що колишній громадський порядок може бути відновлений у майбутньому,

– пишуть автори звіту.

Дослідники з університетів Іспанії та Чилі проаналізували деякі зразки волосся.

Вони виявили, що пасма містили хімічні сигнатури атропіну, скополаміну та ефедрину .

. Перші два трапляються в рослинах родини пасльонових, таких як мандрагора і блекота . Вони можуть різко змінити сприйняття і викликати галюцинації, сплутаність свідомості та делірій (стан свідомості людини, що характеризується зниженням здатності зосередити увагу, порушеним сприйняттям і мисленням).

. Вони можуть різко змінити сприйняття і викликати галюцинації, сплутаність свідомості та делірій (стан свідомості людини, що характеризується зниженням здатності зосередити увагу, порушеним сприйняттям і мисленням). Ефедрин є стимулятором, який також можна добути з рослин.

Дослідники вважають, що, оскільки волосся було відрізане тільки в певних людей, це наводить на думку про вшанування шаманів. Можливо, концентричні кола на контейнерах могли бути спробою намалювати око, щоб вказати на "внутрішнє бачення", яке нібито супроводжує вживання певних наркотиків.