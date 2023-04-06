Написи та рельєфи з єгипетських гробниць і храмів зображують понівечені або ампутовані руки в період Нового царства з 16 по 11 століття до нашої ери. За словами авторів нового дослідження, це перший випадок, коли археологи знайшли й проаналізували справжні ампутовані руки.

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Що відомо

Вони належали щонайменше одинадцятьом чоловікам і, можливо, одній жінці, що може свідчити про те, що жінки та війна не були різними світами,

– пишуть автори дослідження.

Команда провела свій аналіз на основі того, що вони визначили як праві руки, які спочатку були знайдені в 2011 році, похованими в трьох окремих ямах на подвір'ї палацу гіксосів в Аварісі/Телль ель-Даб'а на північному сході Єгипту.

Палац датується 15-ю династією (1640-1530 роки до нашої ери), коли гіксоські царі правили Нижнім і Середнім Єгиптом аж до міста Кусей, сьогодні відомого як Ель-Кусейя.

Вважалося, що гіксоси були загарбниками Єгипту, а їхні царі – першими іноземними правителями цивілізації, хоча останні дані свідчать про те, що це могло бути неправильно зрозуміло.

За даними дослідницької групи, відрубані руки, знайдені в ямах, належать щонайменше 12 дорослим, хоча знахідка кількох неповних кистей і пальців означає, що загалом могло бути до 18 рук.



У двох ямах, L1542 і L1543, було знайдено одинадцять правих рук / Фото Gresky

Команда спочатку розглянула тафономічні причини особливого розташування відрубаних рук. Тафономія вивчає тіла і частини тіла після смерті, оцінюючи процеси збереження, розкладання і скам'яніння. Хоча це не рідкість, коли частини тіла з часом роз'їжджаються в різні боки, відокремлюючись повінню чи рухом землі, або ж поступово вивітрюються та піддаються ерозії, дослідники вважають, що відрубані руки могли бути роз'єднані навмисно.

Після видалення всіх прикріплених частин передпліччя, руки були поміщені в землю з широко розчепіреними пальцями, в основному на долонній стороні,

– йдеться в дослідженні.

Проксимальні ряди кісток зап'ястя, набір з 8 маленьких кісток зап'ястя, які з'єднують кисті з передпліччям, виявилися неушкодженими у 6 з 12 обстежених рук. Фрагментів кісток передпліччя не було знайдено, що наштовхнуло дослідників на думку, що руки були навмисно ампутовані шляхом розрізання суглобової капсули, а потім перерізання сухожиль, які перетинають зап'ястя.



Рука з широко розчепіреними пальцями / Фото Gresky

Вчені кажуть, що люди, відповідальні за цю церемонію, дбали про належний вигляд рук, а тому вони ампутувалися за певною процедурою, хоча й без огляду на подальше виживання жертви. Деякі ознаки вказують на те, що руки були поховані або до настання трупного задубіння, або незабаром після того, як воно минуло.

Задубіння починається через кілька годин після смерті й досягає піку через 12-24 години. Задубіння кисті зазвичай починається через 6-8 годин після смерті. Залежно від таких змінних, як вологість, температура, вік і фізичний стан померлого зазвичай проходить протягом 1-3 днів.

Таким чином, вчені дійшли висновку, що люди, ймовірно, були розчленовані під час церемонії трофеїв або незадовго до неї, а руки були поміщені в яму після того, як пройшло трупне задубіння.

Ями, в яких були поховані руки, знаходилися у великому дворі палацу, перед тронним залом. На думку команди, той факт, що вони були розміщені на такому видному місці, на очах у громадськості, свідчить про те, наскільки поширеною була ця практика "вилучення трофеїв". Є також припущення, що відрубування рук могло бути формою покарання за недотримання закону.



Розташування ями L1777 / Фото Gresky