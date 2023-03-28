Окрім стародавніх голів баранів, археологи з Університету Нью-Йорка також виявили муміфікованих собак, диких кіз, корів, оленів і страусів. Вважається, що ці рештки були залишені на честь Рамзеса II приблизно через 1 000 років після його смерті, повідомляє Міністерство туризму і старожитностей Єгипту. Це означає, що його культ залишився в Єгипті навіть через такий тривалий час.

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Що відомо

Вважається, що барани та інші тварини використовувалися як жертвоприношення під час поклоніння в Абідосі в період Біпідуса, розповідає голова археологічної групи доктор Самех Іскандар.

На додаток до величезної кількості решток тварин, археологічна команда також виявила "величезну будівлю" зі стінами товщиною близько п'яти метрів, що належала до шостої династії Старого Царства. У споруді знаходилися статуї, залишки дерев, шкіряне взуття, одяг і папіруси.



Залишки храму / Фото Міністерство туризму і старожитностей Єгипту



Одна з баранячих голів / Фото Міністерство туризму і старожитностей Єгипту

Розкопки проводила місія Інституту вивчення стародавнього світу Нью-Йоркського університету. Сам Абідос розташований в єгипетській провінції Сохаг. Він є одним з головних археологічних об'єктів Єгипту, проте є менш популярним, ніж інші стародавні об'єкти.

Нагадаємо, нещодавно вчені успішно розгорнули 2000-річний сувій з єгипетською Книгою Мертвих. Сувій довжиною майже 16 метрів містить збірку заупокійних текстів – заклинань та молитов. Вони, на думку стародавніх єгиптян, повинні були допомогти померлим у потойбічному світі.