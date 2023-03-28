Паленке, розташоване в мексиканському штаті Чіапас, колись було столицею королівства Бакаль і відоме своїми численними пам'ятками ієрогліфічного письма, творами мистецтва та архітектурними спорудами. Місто занепало наприкінці 8-го століття і було покинуте в першій половині 9-го століття, після розпаду південної низовини мая.

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Що відомо про знайдену гробницю

Про нові знахідки повідомили вчені з Національного інституту антропології та історії Мексики, які продовжують дослідження комплексу Паленке. Конструкція гробниці з кам'яних плит є незвичною для місця де її знайшли, а всередині були виявлені останки щонайменше двох людей.



Останки людей знайдені в гробниці / Фото Instituto National de Antropologia e Historia

Основна могила містила скелет чоловіка, похованого у типовій для того часу позі. Інші останки належали дорослій жінці, яка спочатку була похована в іншому місці, але її кістки були перенесені до кам'яної гробниці згодом, коли м'які тканини вже розклалися. Дослідження зубів жінки показало, що на момент смерті їй, ймовірно, було 25-28 років, хоча не було підтверджено, що переміщені останки належали тій самій особі.

Інші знахідки

У могилі також були виявлені поховальні приношення, в тому числі керамічний посуд і статуетки із зеленого каменю. Хоча радіовуглецевий аналіз кісток ще не проводився, археологи вважають, що поховання датуються дев'ятим століттям нашої ери.



Керамічний посуд знайдений в гробниці / Фото Instituto National de Antropologia e Historia



Статуетка виявлена на місці поховання / Фото Instituto National de Antropologia e Historia

Відкриття незвичайної гробниці є важливим для розуміння поховальних практик мая та історії Паленке, яка продовжує відкривати нові подробиці про стародавню цивілізацію.

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До речі. нещодавно дослідники виявили, що цивілізація Мая виявилася значно розвиненішою ніж вважали раніше. Використовуючи радіолокатор (LiDAR), вчені виявили мережу з майже 800 поселень Мая і розгалужену павутину взаємопов'язаних "супермагістралей". Ці стародавні шляхи складаються з насипних доріг. Усі вони (разом із сотнями міст, містечок та сіл) свідчать про високий рівень організації докласичної цивілізації.