Дослідники знайшли галло-римський сланцевий кар'єр, який у давнину був перетворений на звалище. Серед сміття вони виявили фрагменти глиняного посуду, монети, фібули та кілька теракотових статуеток. Однак найяскравішою знахідкою стала десятисантиметрова статуетка із зображенням оголеної богині Венери Анадімени.

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Що науковці дізналися про статуетку

Знахідка є знаковою, оскільки вважається, що статуетка датується I або II століттям нашої ери, а знайти статуетку Венери, зображену оголеною, – рідкісне явище. Як повідомляється на сайті французького Національного інституту археологічних досліджень (Inrap), розкопки займали площу 3250 квадратних метрів і розташовувалися на околиці стародавнього міста Кондате, заснованого в II столітті до нашої ери кельтським народом редонів, які населяли Східну Галлію.



Статуетка Венери, знайдена у Франції / Фото Emmanuelle Collado / Inrap

Дослідники вважають, що ступінчастий кар'єр, глибиною понад два метри, був вперше розкопаний у І столітті до нашої ери. Його використовували для розкопок фундаментів будинків і вулиць міста до 2 століття нашої ери. Після цього періоду ділянка була засипана сміттям і не використовувалася до 14 або 15 століття, коли на ній будували ремісничі або житлові будівлі.

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Важливість знахідки

Відкриття проливає світло на історію Ренна, а також на значення кар'єру в галло-римський період. Відкриття статуї оголеної Венери є особливо цікавим для дослідників, оскільки вона дає рідкісний погляд на художнє вираження і культурні вірування того часу. Статуя буде ретельно вивчена та збережена експертами INRAP, що дозволить майбутнім поколінням оцінити цю унікальну пам'ятку історії.