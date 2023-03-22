Раніше вчені вважали, що треті очі "були характерною ознакою личинкової стадії тварин", які жили в палеозойську еру (541 – 252 мільйони років тому). Однак нові добре збережені скам'янілості показують інакшу картину – середнє око, розташоване посередині лоба.

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Що відомо

Коли дослідники оглянули зразок Aulacopleura koninckii, у якого була відсутня частина голови, вони побачили три "темні, непомітні й крихітні овальні плями однакового розміру в передній частині голови".

Чіткий, регулярний зовнішній вигляд відрізняє цю структуру від випадкових утворень, що виникли в результаті розпаду або скам'яніння, і відповідає очікуваним реліктам простих серединних очей, оснащених пігментним шаром. Навіть якщо це одинична знахідка, вона підтверджує припущення, що трилобіти спочатку мали середні очі,

– зазначила в заяві провідна авторка дослідження Брігітте Шенеманн, професорка Інституту зоології Кельнського університету в Німеччині.

На різних етапах своєї еволюції трилобіти, ймовірно, мали від одного до декількох середніх очей. Наприклад, дослідники виявили, що у трилобіта Cyclopyge sibilla було три середніх ока, оснащених лінзами, подібними до людських, а у Cindarella eucalla – чотири. Сьогодні більшість сучасних комах і ракоподібних мають три середніх ока.

5 цікавих фактів про трилобітів