Раніше вчені вважали, що треті очі "були характерною ознакою личинкової стадії тварин", які жили в палеозойську еру (541 – 252 мільйони років тому). Однак нові добре збережені скам'янілості показують інакшу картину – середнє око, розташоване посередині лоба.
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Що відомо
Коли дослідники оглянули зразок Aulacopleura koninckii, у якого була відсутня частина голови, вони побачили три "темні, непомітні й крихітні овальні плями однакового розміру в передній частині голови".
Чіткий, регулярний зовнішній вигляд відрізняє цю структуру від випадкових утворень, що виникли в результаті розпаду або скам'яніння, і відповідає очікуваним реліктам простих серединних очей, оснащених пігментним шаром. Навіть якщо це одинична знахідка, вона підтверджує припущення, що трилобіти спочатку мали середні очі,
– зазначила в заяві провідна авторка дослідження Брігітте Шенеманн, професорка Інституту зоології Кельнського університету в Німеччині.
На різних етапах своєї еволюції трилобіти, ймовірно, мали від одного до декількох середніх очей. Наприклад, дослідники виявили, що у трилобіта Cyclopyge sibilla було три середніх ока, оснащених лінзами, подібними до людських, а у Cindarella eucalla – чотири. Сьогодні більшість сучасних комах і ракоподібних мають три середніх ока.
5 цікавих фактів про трилобітів
- Трилобіти жили на Землі майже 300 мільйонів років – з раннього Кембрійського періоду до кінця Пермського періоду.
- Вони відомі своїми характерними сегментованими тілами, які були вкриті твердим екзоскелетом з карбонату кальцію. Деякі види мали колючки або роги на екзоскелеті для захисту.
- Розміри трилобітів варіювалися від менш ніж 1 міліметра до понад 70 сантиметрів у довжину. Найбільший з коли-небудь знайдених трилобітів, Isotelus rex, був знайдений в Манітобі, Канада, і мав понад 70 сантиметрів у довжину.
- У деяких видів очі були розташовані на ногах, що дозволяло їм бачити в різних напрямках.
- Трилобіти є однією з найрізноманітніших груп тварин у викопних рештках, налічуючи понад 20 000 різних видів. Вони жили в різних морських середовищах, включаючи мілководдя, рифи та глибокі океани, а їхні скам'янілості можна знайти на кожному континенті.