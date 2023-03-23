Фернанда Авелар Сантос із Федерального університету Парани (Бразилія) була вражена, побачивши каміння з пластику, що плаває в океані, й пористі структури, що встеляють узбережжя. Однак це дещо більше, ніж просто шматки пляшок чи іншої пластмаси. Наукова стаття вже вийшла в Marine Pollution Bulletin.

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Тривожні знахідки

Дослідниця працювала біля заповідника Черепашачий пляж, найбільшого у світі місця розмноження зелених черепах, що перебувають під загрозою зникнення, коли натрапила на велике скупчення незвичайних синьо-зелених скель. Вона взяла зразки породи в свою лабораторію. Виявилося, що це новий вид геологічної формації, який об'єднує процеси, що їх Земля використовувала для формування гірських порід протягом мільярдів років, з новим інгредієнтом – пластиковим сміттям.



"Пластикова скеля", знайдена бразильськими вченими на острові / Фото phys.org



Пластикові структури наче каміння встеляють берег / Фото phys.org

Люди впливають на процеси, які раніше були цілком природними, наприклад, утворення гірських порід. Це узгоджується з уявленням про антропоцен, про який сьогодні багато говорять учені – нову геологічну епоху. Знахідка тривожить і засмучує,

– сказала Фернанда Авелар Сантос.

Подібні кам'яно-пластикові утворення раніше були зареєстровані на Гаваях, у Великій Британії, Італії та Японії. Але острів Тріндаді – найвіддаленіше місце на планеті з тих, де було знайдено такі структури. Основний їх "інгредієнт" – залишки риболовецьких сіток. Дослідниця побоюється, що в міру руйнування гірських порід мікропластик потрапить у навколишнє середовище і ще більше забруднить харчовий ланцюг острова.