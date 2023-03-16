Незвичне відкриття

Археологічні дослідження та радіовуглецевий аналіз вказують на те, що будівельники почали використовувати залізні скоби на ранніх етапах будівництва собору на початку 1160-х років. Таким чином, Собор Паризької Богоматері є найдавнішим відомим готичним собором, в якому було застосовано це технологічне рішення.

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Більш ранні споруди, такі як собор у Суассоні, де використовувалися анкерні тяги, а також собори в Буржі та Шартрі, будівництво яких розпочалося наприкінці XII століття, не були зведені із застосуванням залізних підкріплень.

Металеві елементи в структурі собору Нотр-Дам де Парі

Максим Л'Ерітьє з Національного центру наукових досліджень у співпраці з дослідниками з ОАЕ та Франції виявили, що скоби з Нор-Дам-де-Парі були виготовлені методом кування з декількох шматків заліза. Ця техніка була застосована в арматурі з різних частин собору, які були побудовані з різницею в 40-50 років.

Дослідники виявили, що зварні шви цієї арматури можна розрізнити лише за допомогою металографічного та мікроскопічного аналізу.



Шви в скобах можна виявити лише у процесі мікроскопічного аналізу / Фото PLoS ONE

Що вчені дізналися про арматуру в соборі

Елементний склад арматури виявив щонайменше шість різних джерел сировини, жоден з яких не був домінуючим. На ранніх етапах будівництва (середина і кінець 12 століття) використовувалося лише одне джерело сировини для скоб, тоді як на початку 13 століття залізо надходило щонайменше з п'яти інших місць.

Цікаво! Це спостереження допоможе дослідникам краще зрозуміти, як був організований ринок заліза в середньовічному Парижі і як з часом змінювався підхід до організації будівництва.

Відкриття проливає нове світло на будівництво однієї з найбільш знакових пам'яток Франції. Воно демонструє винахідливість і майстерність середньовічних архітекторів і будівельників, які використовували інноваційні технології для зведення таких вражаючих споруд. Ця інформація також допоможе у реконструкції Собору Паризької Богоматері, який став символом надії та стійкості.

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Трохи про історію Нотр-Дам де Парі

Собор Паризької Богоматері був побудований у самому центрі французької столиці, на острові Сіте, між 1163 і 1345 роками. Будівля являє собою готичну п'ятинефну базиліку з коротким трансептом, хором і короною каплиць. Фасад прикрашений скульптурами, серед яких сцени з життя Богоматері та "Страшного суду". У XVII-XVIII століттях інтер'єр і фасад собору були суттєво перебудовані. У середині ХІХ століття було споруджено 96-метровий дубовий шпиль, який прикрасили бронзові статуї апостолів та євангелістів.

У квітні 2019 року в соборі спалахнула руйнівна пожежа, яка завдала споруді значних збитків. Під час процесу реконструкції науковці мали змогу ближче вивчити собор та різні його частини. Так науковці і виявили, що для скріплення кам'яних блоків у стінах і склепіннях храму широко використовувалися залізні скоби.