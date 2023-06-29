Деталі відкриття

Фреску знайшли під час недавніх розкопок у зруйнованому будинку. На ній натюрморт: срібне блюдо, кубок із вином і багато фруктів, наприклад, фініки та гранати. Картина також зображує моретум – соус, який любили стародавні римляни і який був схожий на сучасний песто.

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Крім того, на блюді зображено корж із начинкою, схожий на піцу. Однак, як зазначають у пресрелізі італійські фахівці, її не можна вважати піцою в сучасному розумінні, оскільки там, безсумнівно, відсутні помідори, які були завезені до Європи тільки після колонізації Америки.

Піцу, яку ми знаємо сьогодні, з томатним соусом та моцарелою, в Італії не випікали до 1800-х років. Натомість на римській фресці, ймовірно, зображена пласка фокачча – їжа, яку зазвичай їли в місті до того, як воно було зруйноване виверженням Везувію у 79 році нашої ери.



Стародавня фреска на стіні зруйнованого будинку / Фото Archaeological Park of Pompeii

За словами археологів, натюрморт у Помпеях належить до жанру живопису під назвою "ксенія" – мотив, який представляє дари гостинності. Тому розміщення цієї фрески в атріумі будинку могло відображати бажання власника будинку добре пригощати гостей. Близько 300 таких натюрмортів було знайдено в Помпеях та прилеглих містах.

Розкопки у Помпеях: відео