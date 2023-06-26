Загублене місто

Цей регіон, центральна частина штату Кампече, Мексика, археологічно вивчений дуже погано: 3000 незаселених квадратних кілометрів, покритих джунглями. У травні-червні цього року було проведено повітряне лазерне сканування північної частини цієї місцевості за допомогою технології LiDAR. Результати показали численні скупчення доіспанських будівель.

Дивіться також Археологи знайшли величезне кладовище з курганами поблизу Стоунхенджа

Потім археологи провели польові розвідки. Виявилося, що споруди мають кілька загальних характеристик і деякі особливості, не схожі на будови з інших територій проживання Мая. Найближчі відомі поселення розташовані в радіусі від 30 до 50 кілометрів.

Найбільшим сюрпризом стало місце, розташоване на височині, оточене великими заболоченими територіями. Його монументальне ядро займає понад 50 гектарів і складається з різних великих будівель, зокрема кількох пірамідальних споруд заввишки понад 15 метрів. Це місце слугувало важливим регіональним центром, імовірно, у класичний період (250-1000 роки нашої ери). Найпоширеніші типи кераміки, зібрані нами на поверхні та в деяких шурфах, належать до пізнього класичного періоду (600-800 роки нашої ери). Аналіз зразків дасть нам більш достовірні дані. Окомтун був покинутий у IX столітті, коли занепала культура Мая,

– уточнює археолог Іван Прайц, керівник цього дослідження.

Знайдені численні циліндричні колони, за його словами, були частиною входів. В Окомтуні виділяються три площі, на яких переважають великі будівлі, оточені кількома групами патіо. Між двома головними площами знаходиться комплекс, що складається з різних низьких і подовжених структур, розташованих майже концентрично. Також є майданчик для гри в м'яч.

Дамба з'єднує цей південно-східний комплекс із північно-західною частиною, де розташована найбільш об'ємна забудова ділянки. У її північній частині — піраміда, що височіє над природним рельєфом на 25 метрів. Навколо центрального поселення було виявлено споруди, сходи, основи колон. Можливо, вони являють собою ринки або простори, призначені для общинних ритуалів, але тільки майбутні дослідження проллють світло на функції цих структур.