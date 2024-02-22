Судячи з усього, Apple сама зв'язалася з журналістами й повідомила, що оновлює характеристики тривалості циклу роботи акумулятора для лінійки iPhone 15.

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Що з батареєю

Будь-який акумулятор з часом деградує. Після певної кількості заряджань та втрати енергії батарея більше не може зберігати стільки ж енергії, як на початку свого життєвого циклу. У результаті ми починаємо помічати, що за тих же завдань смартфон розряджається швидше вже через рік чи півтора.

Спочатку Apple заявляла, що акумулятор iPhone 15 зберігатиме до 80% своєї початкової ємності після 500 повних циклів заряджання. Тепер компанія повідомляє, що її найновіші смартфони можуть зберігати 80% своєї початкової ємності при 1000 повних циклів заряджання.

Компанія каже, що тестування включало заряджання та розряджання акумулятора 1000 разів за певних обставин, що представляють поширені випадки використання. Покращення пов'язане з тим, що Apple протягом багатьох років постійно оновлює компоненти акумулятора та системи управління живленням.

Apple заявляє, що ця зміна тривалості циклу роботи акумулятора стосується лише iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max. Попередні моделі iPhone, як і раніше, зберігають до 80% ємності після 500 повних циклів заряджання. Однак компанія додає, що наразі досліджує і старіші моделі iPhone.

Якщо у вас iPhone 15, ви можете перевірити кількість циклів заряджання акумулятора в програмі "Налаштування". Apple не відображає інформацію про цикл заряду акумулятора на старіших моделях iPhone.