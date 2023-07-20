Навушники дебютували 19 липня. Крім шумозаглушення, компанія пропонує також режим прозорості, персоналізоване просторове аудіо з динамічним відстеженням голови, шкіряні амбушури UltraPlush з ефектом пам’яті та порт USB-C.

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Beats Studio Pro

Beats Studio Pro доступні в чотирьох кольорах: чорному, темно-коричневому, темно-синьому і бежевому.

Виробник заявляє, що абсолютно нові накладні амбушури UltraPlush з безшовної штучної шкіри забезпечують комфорт протягом усього дня і виняткову довговічність.

Кожен навушник оснащений 40-мм драйвером, а вбудований цифровий процесор оптимізує остаточну частотну характеристику для створення потужного, але збалансованого звукового профілю.

Фізичні вбудовані елементи керування повернулися в Studio Pro. На зовнішній стороні лівої чашки навушників розташована багатофункціональна кнопка "b" в центрі, яка дозволяє управляти музикою і дзвінками за допомогою одинарного, подвійного і потрійного натискання. Тривале натискання тут активує голосового помічника. Над і під центральною кнопкою розташовані регулятори гучності.

Ще одна функція — адаптивне шумозаглушення — постійно відстежує шум навколо користувача в режимі реального часу.

Крім того, навушники підтримують просторове аудіо з динамічним відстеженням голови, голосові команди Siri, відстеження за допомогою Локатора і плавне перемикання між пристроями.

Навушники Beats Studio Pro / Фото Apple

За бажання Beats Studio Pro можна під'єднати до джерела аудіо по кабелю USB-C або через аналоговий роз'єм 3,5-міліметра.

Виробник стверджує, що навушники Beats Studio Pro зможуть пропрацювати до 40 годин без ввімкненого шумозаглушення і 24 години – з ним. 10-хвилинна зарядка забезпечить до 4 годин відтворення музики.



Навушники Beats Studio Pro / Фото Apple

Beats Studio Pro вже доступні в США, Канаді, Франції та Німеччині за ціною 349 доларів, а це близько 12 900 гривень.