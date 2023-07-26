"Ми відкриваємо доступ до Bing Chat в Safari та Chrome, щоб відібрати користувачів в рамках нашого тестування в інших браузерах", – сказав представник Microsoft. – "Ми раді розширити доступ для ще більшої кількості користувачів, як тільки наші стандартні процедури тестування будуть завершені".

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Які відмінності

Користування чатботом на Safari та Chrome матиме деякі відмінності від використання в браузері від Microsoft. Неясно, чи ці обмеження постійні, чи лише на період тестування.

Ви повинні увійти у свій обліковий запис Microsoft.

Підказки обмежені до 2000 символів порівняно з 4000 в Edge.

Розмови скидаються після п'яти запитів, а не 30.

Система постійно пропонує завантажити Edge.

Bing Chat працює на основі GPT-4, надаючи користувачам доступ до найновіших функцій штучного інтелекту без необхідності платити. Однак він має деякі принципові відмінності від ChatGPT. Наприклад, доступ в інтернет у реальному часі. Версія від Microsoft може проводити пошук актуальної інформації в реальному часі та надавати у своїх відповідях посилання на джерела, тоді як чатбот від OpenAI все ще навчений на застарілих даних.

Нагадаємо, Bing Chat – це один із найпопулярніших на цей час чатботів, який дозволяє поставити питання нейромережі й отримати від неї відповідь. Ви можете генерувати ідеї, попросити надати якусь інформацію, створювати тексти, листи та багато іншого. Однак усі без винятку ШІ, що є сьогодні на ринку, не позбавлені недоліків: часто вони видають викривлену й відверто брехливу інформацію.