Ядро цього комп'ютера походить від мейнфрейм систем MINSK. Ці системи, відомі своєю стійкістю, включали клони процесорів Intel 8086, продукту напівпровідникової промисловості 1980-х років. Лише обмежена кількість, приблизно 80 000, мейнфреймів EC-1841 була випущена, деякі з них продовжували працювати ще в 1990-х роках.

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Особливістю цієї конкретної реставрації є виявлення того, що процесор на процесорній платі, який використовувався в комп'ютері "Чорнобильської сім'ї", є військовою версією процесора ЕС-1841, відомою як ЕС-1845, який часто використовувався КДБ в ту епоху.

Ці процесори з тактовою частотою близько 5 МГц не підходили для тогочасних ігор або складних обчислювальних завдань, але могли запускати клоновану радянську версію DOS під назвою alphaDOS з високим ступенем перекладу.

Справжньою проблемою було знайти програмне забезпечення для цього проєкту виявилося неабияким викликом, адже знайти спеціальні дискети, сумісні з цією вінтажною технологією, було нелегко. Полювання на ці реліквії минулого ускладнювалося їхньою рідкісністю, особливо слід відзначити п'ятидюймові дискети виробництва київського заводу "Електрон Мас-Фактор", які сьогодні майже не зустрічаються. Ці диски були необхідні для роботи мейнфрейму в спеціально спроектованому корпусі.



Комп'ютер з Чорнобильської зони відчуження відновили та запустили / Фото Chornobyl Family

Конструкція мейнфрейма мала вбудовані модулі, що дозволяло вставляти окремі обчислювальні плати в два модулі мейнфрейма. Ці плати були оснащені власними підсистемами живлення і могли бути з'єднані між собою для доступу до різних обчислювальних рішень.

У відреставрованому комп'ютері сім вільних слотів зайняті п'ятьма процесорними платами, в тому числі однією з клоном процесора Intel 8086, графічним процесором, платою для COM-портів, яка містить чотирьохтригерний контролер миші, і двома платами оперативної пам'яті.

Більша з плат оперативної пам'яті може зберігати 512 кілобайт інформації, тоді як менша має ємність лише 128 кілобайт. У сучасному контексті це приблизно еквівалентно об'єму пам'яті іконки веб-сайту.

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Однією з проблем, з якою зіткнулися при відновленні застарілих технологій, була необхідність реконструювати кабелі та порти комунікаційних систем (COM), що використовувалися в комп'ютерах епохи 1980-х років. Через нестандартний характер драйверів та електричних конструкцій того періоду, відсутність COM-кабелів призвела б до необхідності реінжинірингу всієї системи комунікацій та апаратного забезпечення.

На щастя, це не було потрібно для підключення 12-дюймового монітора з електронно-променевою трубкою (ЕПТ) Electronica MS-6105, який використовувався для виведення графіки.

Реставрація та відновлення комп'ютера із Чорнобиля: дивіться відео