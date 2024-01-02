Як зазначає компанія, котра постачатиме ці безпілотні субмарини для ВМС США, Orca, що з англійської перекладається як "Косатка", базується на більш ніж 50-річному досвіді Boeing у створенні та експлуатації підводних апаратів. Ця модель повністю автономна й може працювати незалежно від основного транспортного засобу.

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Що відомо про човен

Як зазначає компанія, "Косатка", є новим класом автономних підводних човнів, "здатних виконувати довготривалі критичні місії для досягнення підводного морського домінування в мінливому середовищі і спірних водах".

Це кульмінація більш ніж десятирічної новаторської роботи з розробки повністю автономного підводного апарата великої дальності з великою вантажопідйомністю, який може діяти повністю незалежно від носія,

– каже віцепрезидентка підрозділу морських і розвідувальних систем Boeing Енн Стівенс, додаючи, що ця розробка змінить правила гри для флоту.

У партнерстві з ВМС, субмарина Orca пройшла кілька етапів випробувань у морі, включаючи маневри над і під водою. У 2012 році компанія Boeing ініціювала проєктування та розробку Echo Voyager, концептуального підводного човна, який розпочав випробування в морі у 2017 році і став попередником Orca. Echo Voyager провів у морі понад 10 000 годин і подолав сотні морських миль автономно.



Підводний човен Orca / Фото Boeing



Підводний човен Orca / Фото Boeing

Orca побудована за гібридною схемою дизель/літій-іонний акумулятор. Після тривалого перебування під водою вона спливає для підзарядки від дизельного двигуна. Її довжина – 26 метрів, вантажопідйомність — близько 9 тонн. Довжина секції, де розміщується корисне навантаження – 10 метрів. Максимальна швидкість 8 вузлів (15 кілометрів за годину). Субмарина оснащена автономними системами навігації, що забезпечують виконання завдань у нейтральних водах. Компанія не каже, як довго, човен може знаходитись у воді, але натякає, що це тривалий час.

Як саме буде використовуватися нова технологія, не кажуть. Імовірно, це будуть розвідувальні операції, патрулювання, доставка вантажів та інші подібні. Про використання субмарини як зброї не говорять, тож судячи з усього вона не буде нести в собі вибухівку, щоб у потрібний момент врізатись у ворожий корабель і потопити його.