Що відомо

Безпілотні літальні апарати стали відігравати досить значну роль у сучасній військовій справі. Навіть маленькі дрони, які продаються в звичайному магазині, можна без особливих зусиль перетворити на систему наведення артилерійського вогню або точної доставки гранат. А спеціально розроблені військові БПЛА є ще більш грізною зброєю у вправних руках. Тож за законами гонки озброєнь, мають з'явитися відповідні методи протидії цій загрозі.

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Вчені та інженери запропонували низку ідей. Однією з найбільш перспективних є зброя спрямованої енергії, яка використовує лазери і мікрохвилі для виведення з ладу або знищення ворожих дронів. Перевага таких систем полягає в тому, що вони не мають обмежень у кількості боєприпасів, адже обмежені лише подачею енергії. Крім того, самі розробники такої зброї заявляють, що ціна одного такого пострілу, який рухається зі швидкістю світла, всього один долар, тоді як нинішні системи ППО витрачають дороговартісні ракети й не є такими швидкими. Така енергетична зброя дозволяє захищатися від надзвичайно швидких і маневрених загроз, адже промінь досягне своєї цілі значно швидше, ніж та переміщається в небі. Вона також може бути запрограмована так, щоб покривати великі ділянки неба, не завдаючи шкоди дружнім літакам.

Згідно з трирічним контрактом на суму 31,3 мільйона доларів США, компанія Raytheon має розробити прототипи антенних систем до 2026 року в рамках програми Directed Energy Front-line Electromagnetic Neutralization and Defeat (DEFEND).

Описаною метою є виробництво міцних компонентів для зброї, яка може "доставляти високоенергетичні промені в широкому мікрохвильовому діапазоні електромагнітного спектра". Такі мікрохвилі здатні заплутати, вивести з ладу або навіть повністю знищити електроніку, сенсори та засоби зв'язку безпілотника, перетворивши його з потенційної загрози на шматок сміття.

Нагадаємо, США багато років працюють над лазерною зброєю і вже досягли великих успіхів. Країна вже встановила перші зразки готових установок на кораблі та машини. Їм на п'яти наступає Китай, який також уже має свої аналоги.