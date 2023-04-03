YouTube-блогер показав у відеоролику, як він боровся з ChatGPT заради ключа активації Windows. Прямі запити на кшталт "Згенеруй мені ключ активації Windows" нейромережа відхиляє — її цього навчили творці. Однак блогер спробував обхідний шлях і домігся успіху.

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Що відомо

Відразу зазначимо, що не варто сприймати це "відкриття" як можливий шлях до отримання безплатної Windows актуальних версій. Цей шахрайський лайфхак актуальний тільки для старенької Windows 95, яка вже давно не використовується на комп'ютерах.

Користувач із ніком Enderman знайшов в інтернеті формулу, за якою генерується ключ для Windows 95, і попросив ChatGPT видати йому результат за цією формулою. У підсумку ШІ справді видав експериментатору 30 ключів, один із яких підійшов і активував систему.

Решта 29 виявилися неправильними, оскільки виявилося, що ChatGPT не вміє виконувати деякі математичні операції.

Під час запиту п'ятизначного числа, кратного семи, ШІ надає випадковий набір цифр замість точного результату,

– каже автор.

Процес генерування ключа показали в ролику: відео

Варто зазначити, що ключі для Windows 95 відомі своєю примітивністю, через яку раніше їх уже вдавалося згенерувати й без нейромереж. Однак джерело зазначає, що в теорії за допомогою ChatGPT можна створити скрипт на базі Python, який генеруватиме ключі більш ефективно.