31 березня OpenAI тимчасово відключила сервіс ChatGPT для користувачів з Італії на вимогу місцевого агентства із захисту персональних даних. Як повідомляє джерело, доступ до сервісу OpenAI повернули 28 квітня.

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Що відомо

Компанія повідомила, що внесла зміни, відповідно до вимог італійського регулятора, висунутих ним наприкінці березня. Тепер користувачів зустрічає повідомлення про те, що OpenAI "рада відновити роботу ChatGPT в Італії".

Тепер користувачі вебверсії сервісу, які підключаються до ChatGPT з італійської IP-адреси, отримують повідомлення, що вони повинні підтвердити, що їм виповнилося 18 років або більше (або їм 13 років або більше, якщо вони діють за згодою батька або опікуна).

Користувачі повинні погодитися на використання сервісу за встановленими умовами, натиснувши кнопку з написом "Я відповідаю віковим вимогам OpenAI".

Текст повідомлення також звертає увагу на політику конфіденційності OpenAI та містить посилання на статтю довідкового центру, де компанія повідомляє, що надає інформацію про те, як вона розробляє і навчає ChatGPT.

Зазначимо, що крім вікових обмежень, серед вимог було також внесення змін до правової бази, яка використовується для обробки даних місцевих користувачів. Компанію звинувачували в тому, що вона збирає занадто багато інформації, порушуючи закони ЄС про захист даних та Загальний регламент про захист даних (GDPR).

В опублікованому пресрелізі детально описано всі заходи, яких вжили розробники, щоб продовжити свою роботу в Італії. Серед цілого ряду пунктів можна побачити такі:

Надання всім особам у Європі, включаючи тих, хто не є користувачами, права відмовитися від обробки їхніх даних для навчання алгоритмів, а також за допомогою легкодоступної спеціальної онлайн-форми. Це відфільтрує чати та історію чатів від даних, які використовуються для навчання нейромережі.

Впровадження механізму, що дозволяє суб'єктам даних вимагати видалення інформації, яка є неточною. Водночас зазначається, що наразі технічно неможливо виправити недолік чатботів, які генерують неправдиву інформацію.

Попри всі вжиті заходи локальна перевірка дотримання правил захисту даних клієнтів з боку регулятора DPA триватиме й надалі.