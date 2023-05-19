ChatGPT для iOS

OpenAI запустила застосунок для iOS, пообіцявши, що версія для Android з'явиться "незабаром". Додаток безкоштовний, синхронізує історію чату з вашою вебверсією та має функцію голосового введення, яка підтримується моделлю розпізнавання мови з відкритим вихідним кодом Whisper від OpenAI.

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Програма працює як на iPhone, так і на iPad, і його вже можна завантажити з App Store. OpenAI заявляє, що спочатку запустить його в США, а потім поширить на інші країни "протягом найближчих тижнів".

Раніше OpenAI не натякала на появу мобільного застосунку, але це цілком логічно, враховуючи неймовірну популярність ChatGPT і стрімку появу все нових і нових сервісів від сторонніх розробників, які таким чином заробляють на чатботі.

Чатбот зі штучним інтелектом був запущений у листопаді минулого року, його використання стрімко зросло за лічені дні. За деякими зовнішніми оцінками, до січня 2023 року сервіс привернув увагу 100 мільйонів користувачів, хоча в OpenAI ніколи не підтверджували ці цифри.

На сьогодні найкращим способом отримати доступ до мовних моделей OpenAI на мобільних пристроях було використання Bing від Microsoft (або окремої програми, або віднедавна вбудованого в мобільний браузер Edge), який пропонує доступ до чатбота компанії, також побудованого на базі GPT-4. Офіційний застосунок від ChatGPT, ймовірно, відбере частину цих користувачів у Microsoft.

Не варто забувати, що ChatGPT має ті ж проблеми на мобільних пристроях, що і з комп'ютерів. Серед них – схильність бота до фальсифікації інформації та проблеми конфіденційності.