ChatGPT для iOS
OpenAI запустила застосунок для iOS, пообіцявши, що версія для Android з'явиться "незабаром". Додаток безкоштовний, синхронізує історію чату з вашою вебверсією та має функцію голосового введення, яка підтримується моделлю розпізнавання мови з відкритим вихідним кодом Whisper від OpenAI.
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Програма працює як на iPhone, так і на iPad, і його вже можна завантажити з App Store. OpenAI заявляє, що спочатку запустить його в США, а потім поширить на інші країни "протягом найближчих тижнів".
Раніше OpenAI не натякала на появу мобільного застосунку, але це цілком логічно, враховуючи неймовірну популярність ChatGPT і стрімку появу все нових і нових сервісів від сторонніх розробників, які таким чином заробляють на чатботі.
На сьогодні найкращим способом отримати доступ до мовних моделей OpenAI на мобільних пристроях було використання Bing від Microsoft (або окремої програми, або віднедавна вбудованого в мобільний браузер Edge), який пропонує доступ до чатбота компанії, також побудованого на базі GPT-4. Офіційний застосунок від ChatGPT, ймовірно, відбере частину цих користувачів у Microsoft.
Не варто забувати, що ChatGPT має ті ж проблеми на мобільних пристроях, що і з комп'ютерів. Серед них – схильність бота до фальсифікації інформації та проблеми конфіденційності.