Змодельоване середовище існування Марса включає величезну пісочницю площею 1200 квадратних футів із червоним піском для імітації марсіанського ландшафту. Там є приміщення для життя й розваг та інші зручності.

Раніше NASA показало марсіанське житло, в якому добровольці проведуть цілий рік задля експерименту

Як це буде

У неділю четверо дослідників одягли чорні комбінезони та потрапили в червоний світ, де вони проведуть трохи більше року (378 днів), живучи та працюючи в симульованому марсіанському середовищі CHAPEA.

Я відчуваю себе неймовірно щасливою та благословенною бути частиною цього екіпажу і місії. Бути одночасно і науковицею, і піддослідною, і збирати дані, які уможливлять нові методи та безпечніші космічні подорожі, — це і кар'єрний, і особистий здобуток,

– каже Келлі Гастон, одна з чотирьох учасниць експерименту.

У 2021 році NASA розіслало заклик до волонтерів для "здорових, мотивованих" громадян США у віці від 30 до 55 років взяти участь у першій з трьох річних місій. Тож Гастон разом з інженером-будівельником Россом Броквеллом, лікарем екстреної медицини Натаном Джонсом і мікробіологом ВМС США Анкою Селаріу були відібрані для участі в дослідженні в квітні.

Надруковане на 3D-принтері житло площею 1 200 квадратних футів розташоване в Космічному центрі імені Джонсона NASA в Х'юстоні, штат Техас. У ньому є:

Кухня.

Дві ванні кімнати.

Окремі спальні.

Робоча зона.

Зона відпочинку для спілкування.

Імітація марсіанського житла Mars Dune Alpha / Фото NASA

Імітація марсіанського житла Mars Dune Alpha / Фото NASA

Житло імітуватиме виклики для місії на Марсі, включаючи обмеження ресурсів, вихід з ладу обладнання, затримки зв'язку та інші екологічні стреси. У змодельованому марсіанському середовищі четверо добровольців виконуватимуть різні види діяльності, як під час місії на Марс, включаючи імітацію виходу у відкритий космос, роботизовані операції, обслуговування середовища проживання, особисту гігієну, фізичні вправи та вирощування сільськогосподарських культур.