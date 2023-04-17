Саме в це житло NASA площею 157 квадратних метрів у червні заселять чотирьох добровольців, які цілий рік будуть симулювати життя на Червоній планеті. Це допоможе підготуватися до освоєння справжнього Марса людиною.

Фото Погляньте на цю інтерактивну карту Марса у найвищій на сьогодні роздільній здатності

Mars Dune Alpha має унікальний вхід. Також тут є червоний пісок, що імітує ландшафт Марса, взуття для моделювання ходьби Червоною планетою, а також відповідне обладнання для експериментів.

Імітація марсіанського житла Mars Dune Alpha / Фото NASA

Добровольці проводитимуть різноманітні експерименти, серед яких:

Вирощування овочів і зелені в умовах стресових факторів навколишнього середовища, таких як обмеження ресурсів, ізоляція та збій обладнання.

Симуляція виходу у відкритий космос.

Підтримка середовища проживання, навколишньої та особистої гігієни.

Спілкуватимуться з великою затримкою з людьми поза межами житла, як це відбуватиметься в космосі під час "контакту з Землею".

Тренуватимуться ходити в умовах гравітації, як на Марсі, що значно нижча, ніж на Землі.

Взаємодіятимуть із робототехнікою.

Тут є робочі кабінети, медпункт, а також спортивні тренажери та спеціальні доріжки для тренування ходьби в марсіанських умовах. Крім того, передбачена зона з настільними іграми, PlayStation 4 і Super Nintendo, а також кухня, окремі спальні, ванна і пральня.

Імітація марсіанського житла Mars Dune Alpha / Фото NASA

Лікарі регулярно стежитимуть за станом здоров'я добровольців, а вчені NASA вивчатимуть відходи мешканців для з'ясування того, які з них можна повторно використовувати в інших подібних місіях.