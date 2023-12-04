Згідно зі свідченнями деяких астронавтів, яким пощастило здійснити таку неймовірну подорож, запахи нагадують підгорілий стейк та відпрацьований порох. Але чому позаземний простір пахне спаленими речами і звідки цей запах береться?

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Чому саме так

Космос — це майже ідеальний вакуум. Перебуваючи там, астронавти захищають себе космічними кораблями, скафандрами й космічними станціями, оскільки прямий впливає смертельним для людини. Ще ніхто не відчував безпосередньо запах космосу.

Однак після повернення на борт астронавти регулярно вдихають унікальний запах, знімаючи шоломи, а їхні колеги також помічають цей аромат, що доноситься, коли відкриваються двері шлюзової камери.

Космос, безумовно, має запах, який відрізняється від усього іншого,

– каже астронавт Домінік Антонеллі, який виходив у відкритий космос у 2009 році.

Загалом, запах космосу часто порівнюють з "розпеченим металом, пригорілим м'ясом, підгорілими пирогами, відпрацьованим порохом і зварюванням металу", за словами Стіва Пірса, біохіміка і генерального директора Omega Ingredients, який проаналізував свідчення астронавтів, щоб допомогти відтворити відповідний аромат на замовлення NASA.

Колишній астронавт NASA Томас Джонс також порівнював цей запах з озоном. Ще один астронавт NASA, Дон Петтіт, докладно описав запах космосу в блозі агентства: "Найкращий опис, який я можу придумати, — металевий. Досить приємне солодкувато-металеве відчуття. Він нагадав мені про літо в коледжі, коли я багато годин працював з дуговим зварювальним пальником, ремонтуючи важке обладнання для невеликої лісозаготівельної компанії. Це нагадало мені приємний солодкий запах зварювального диму. Це запах космосу".

Звідки ж може взятися цей запах? Хоча космос здебільшого порожній, він не є ідеальним вакуумом. Існує кілька потенційних пояснень.

Одне з них пов'язане з киснем, що витає навколо Міжнародної космічної станції. Насправді ми не говоримо про об'єм, в якому абсолютно немає частинок. Просто вони настільки розріджені в гігантському просторі, що їх на них важко натрапити. Агресивні ультрафіолетові промені Сонця можуть розщеплювати молекули кисню, які складаються з двох атомів оксигену (O 2 ), на окремі атоми. Цей атомарний кисень може прилипати до скафандрів, стінок шлюзу та інших предметів, що піддаються впливу космосу, викликаючи хімічні реакції, які можуть пояснити запах, наприклад, утворення озону.

), на окремі атоми. Цей атомарний кисень може прилипати до скафандрів, стінок шлюзу та інших предметів, що піддаються впливу космосу, викликаючи хімічні реакції, які можуть пояснити запах, наприклад, утворення озону. Інша, набагато цікавіша теорія полягає в тому, що цей запах пов'язаний із зоряними вибухами — вмираючими зірками. Ці спалахи генерують смердючі молекули, відомі як поліциклічні ароматичні вуглеводні, які містяться у вугіллі, продуктах харчування, нафті та інших матеріалах.

Крім того, не можна виключати й того факту, що випромінювання Сонця взаємодіє з самими скафандрами, матеріалом обшивки МКС та предметами, які астронавти беруть із собою за борт. Тож цей запах може бути буквально запахом обпалювання цих матеріалів на мікроскопічному рівні.

На жаль, усім цим ідеям бракує даних офіційних досліджень.

Щоб зробити підготовку астронавтів більш реалістичною, у 2008 році NASA замовило створення аромату, який імітував би запах, описаний астронавтами. Метою такого проєкту була підготовка астронавтів до того, що може чекати їх на орбіті. У результаті вчені Стів Пірс розробив парфуми, відомі як Eau de Space, які стали бестселером з моменту запуску у 2020 році.