Працівників зобов'язали змінити смартфони iPhone на пристрої інших марок і з іншою операційною системою з "міркувань безпеки".

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Що відомо

iPhone – усе. Або викинути, або дітям віддати. Це за березень доведеться зробити всім,

– розповів один із учасників семінару, на якому озвучили ці вимоги.

В адміністрації російського диктатора заявили, що смартфони Apple начебто більш схильні до хакерського зламу, а також частіше викриваються в шпигунстві з боку Заходу. Тож тепер із міркувань безпеки чиновникам рекомендується купувати гаджети на операційній системі Android, китайських аналогах або російській "Аврорі".

Позбутися iPhone чиновникам необхідно до 1 квітня. Як вважають російські "журналісти", на заміну iPhone Кремль може закупити для співробітників "нові безпечні смартфони".

Поки що заборона торкнулася чотирьох управлінь: з внутрішньої політики, з громадських проєктів, із забезпечення діяльності Думи, а також з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та інфраструктури зв'язку. Але близькі до адміністрації Путіна джерела також кажуть, що заборона на користування технікою Apple може поширитись і на чиновників, які займаються внутрішньою політикою в регіональних адміністраціях.