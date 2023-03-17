Як зазначає джерело, рішення було прийнято після відповідного листа Бюро промисловості та безпеки у складі Міністерства торгівлі США.
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Деталі заборони
Згідно з рішенням, надання палива і супутніх послуг російським літакам в Туреччині тепер заборонено. Після нападу Росії на Україну Туреччина прийняла перше санкційне рішення щодо ембарго, запровадженого проти Росії.
Таким чином з 14 березня припинено надання різних послуг літакам під російським та білоруським контролем. У цьому контексті приватним, вантажним, комерційним, чартерним літакам або літакам, виробленим в будь-якій іноземній країні, які містять понад 25 відсотків сировини американського походження, заборонено здійснювати дозаправку та пов'язані з цим послуги, якщо вони прямують до Росії та Білорусі.
- Нагадаємо, Туреччина наразі є однією з тих країн, які допомагають Росії обходити санкції. Так, нещодавно країна відновила транзит санкційних товарів до Росії, про що окремо повідомляв 24 канал. Попри заклики Заходу щодо дотримання санкцій, турецька митниця стабільно випускає вантажі всіма видами транспорту.
- Дані турецького статистичного відомства показують, що країна стала одним з основних хабів з доставки до Росії продукції європейських та американських виробників. Експорт зріс з 5,8 мільярда доларів до 9,3 мільярда доларів.
- Мова також іде про так званий паралельний імпорт, коли Росія отримує заборонені товари через треті країни, які роблять замовлення замість неї.