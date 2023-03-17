Як зазначає джерело, рішення було прийнято після відповідного листа Бюро промисловості та безпеки у складі Міністерства торгівлі США.

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Деталі заборони

Згідно з рішенням, надання палива і супутніх послуг російським літакам в Туреччині тепер заборонено. Після нападу Росії на Україну Туреччина прийняла перше санкційне рішення щодо ембарго, запровадженого проти Росії.

Таким чином з 14 березня припинено надання різних послуг літакам під російським та білоруським контролем. У цьому контексті приватним, вантажним, комерційним, чартерним літакам або літакам, виробленим в будь-якій іноземній країні, які містять понад 25 відсотків сировини американського походження, заборонено здійснювати дозаправку та пов'язані з цим послуги, якщо вони прямують до Росії та Білорусі.