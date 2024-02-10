Коли ви катаєтеся на атракціоні, то відчуваєте, що вас тягне назовні, ніби штовхаючи подалі від центру кола. Все, що ви можете при цьому зробити, — це триматися якомога міцніше. Земля обертається значно швидше, то чому ж ми не розлітаємося в усі сторони й не мусимо чіплятися за поверхню планети, щоб не зісковзнути з неї? На це є дві основні причини.

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Пояснення перше

Одна з цих причин полягає в тому, що обертання Землі відбувається плавно. Якщо ви їдете в машині з постійною швидкістю й по рівному шосе, то, закривши очі й заблокувавши шум дороги, відчуєте нерухомість. Якби ця машина гальмувала чи нарощувала швидкість, наїжджала на нерівності чи різко повертала, ви б знали, що вона рухається. Але оскільки вона їде з постійною швидкістю, ви відчуваєте себе нерухомими, оскільки ваша власна швидкість уже зрівнялася зі швидкістю машини.

Ми знаємо, що не існує такого поняття, як абсолютний рух. Єдине, що має значення — це відносний рух",

– каже Грег Гбур, професор фізики та оптики в Університеті Північної Кароліни в Шарлотті.

На це вказували ще Ньютон і Галілей. Останній, як відомо, проводив уявний експеримент з перебуванням усередині корабля. Якщо корабель пливе по спокійній воді, а не пришвартований в порту, ви не помітите жодної різниці згідно з законами фізики.

Все, що перебуває на Землі також рухається разом з однаковою швидкістю із нею з моменту свого зародження.

Якщо під час руху ви опускаєте вікно автомобіля, то вам в обличчя вдарить вітер, швидкість якого, ймовірно, буде меншою, ніж ваша власна – вітер просто не встигатиме обганяти вас, а тому зіштовхуватиметься з вами. Але всередині автомобіля з зачиненим вікном повітря рухається разом із вами з однаковою швидкістю, тому ви не відчуваєте вітру.

Так само атмосфера нашої планети рухається з тією ж самою швидкістю, що й Земля і ми самі. Тобто відносно нас вона нерухома. В ній, звісно ж, існують вітри, які можуть розганятися до різних швидкостей завдяки погодним явищам, але це означає, що це, так би мовити, додаткова, більша швидкість, ніж та, якої вона набуває з рухом планети довкола Сонця. Основна швидкість атмосфери завжди буде для нас непомітною.

Ці ж пояснення працюють і для випадків, коли ми щось підкидаємо в повітря. Багато хто дивується, чому, коли ми підстрибуємо, то не опиняємося в іншому місці, адже за час, проведений нами у повітрі, Земля повинна була б переміститися під нами, а ми – опинитися в іншій її точці. Однак цього не відбувається. Причина цього в тому, що ця "базова" швидкість зберігається, тобто відносно Сонця і точки в космосі ми не гальмуємо, а продовжуємо рух разом із планетою з тією ж швидкістю. Навіть підстрибнувши, чи підкинувши щось угору, ми просто додамо додаткову швидкість до власної швидкості предмета, яка дорівнює швидкості планети.

Пояснення друге

Інша причина, чому ми не відчуваємо обертання Землі, — це гравітація. Сила гравітації, яка утримує нас на Землі, набагато сильніша за ту силу, яка відправила б нас у політ назовні.

Явище, яке витягує вас назовні від атракціону, називається доцентровим прискоренням. Це відчуття інерції. Ваше тіло хоче продовжувати рухатися по прямій лінії, але ви перебуваєте в сидінні, яке силою змушує вас рухатися по колу.

Обертання Землі так само відштовхує все назовні, але сила, що утримує все на поверхні, значно пересилює це виштовхування.